【生命鬥士】女大學生抗癌20年不敵病魔離世　留遺願盼成無言老師救助他人

▲ 深圳大學一名畢業生與癌魔搏鬥多年，最終不敵病魔離世，她在死前希望能捐出器官和遺體助人。

大愛令人動容，深圳大學一名畢業生與癌魔搏鬥多年，最終不敵病魔離世。她在臨終前留下遺言，隱約感到自己快將命不久矣，希望能在死後把器官盡數捐出，遺體亦可捐給深大醫學院作科研用途，行為被校方予以肯定和讚揚。

據內地媒體報道，李湘竹在2000年確診患癌，一邊接受治療，一邊追求學業。她在2005年考入深圳大學，一直勤工儉學，成績優異，每年都獲發獎學金，更向有經濟困難的同學捐款。2014年，她的病情開始逐步惡化，最終在今年5月18日因病離世。

▲ 李湘竹（中）年輕時是品學兼優的好學生。（圖片來源：梨視頻）

在李湘竹病重時，深圳紅十字會器官捐贈協調員高敏曾去看她，與她對話。當時李湘竹感到自己將不久於人世，因此希望捐出器官和遺體助人：

她說我覺得這次手術可能會下不來手術台，但是我不想就這樣白白地離開這個世界，請你把能用的（器官）都拿去用，把我的遺體捐給深大醫學院。我生是深大的人，死是深大的魂。

▲ 李湘竹臨終前表示，自願成為「無言老師」。（圖片來源：梨視頻）

對於李湘竹自願成為「無言老師」，深圳大學醫學院的解剖學教研室教授王軍予以肯定，表示遺體以後將用於教學和科研用途，同時認為她的行為應被銘記：

我覺得像湘竹同學這樣的人，捐獻給醫學事業的這些遺體捐獻者，包括器官捐獻者，我覺得我們都應該銘記，他們對我們整個人類醫學事業所做的貢獻。

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責任編輯：李迦善