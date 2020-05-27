迪士尼Pixar同志動畫《Out》上映　創辦34年首部LGBTQ題材短片惹網絡熱話【有片】

▲ 迪士尼旗下的Pixar動畫製作室，亦於日前推出首部以同志為主題的動畫短片《Out》，講述男同志向父母出櫃的故事。（影片截圖）

串流平台愈來愈多人花錢觀看，除了Netflix因為疫情期間外，Disney+都可以說是即將大舉出動的串流平台，未來除了有Marvel影集外，最近迪士尼旗下的Pixar動畫製作室，亦於日前推出首部以同志為主題的動畫短片《Out》，立時惹來不少話題。

這一套由Pixar動畫工作室的獨立短片，於本月22日正式在Disney+串流平台中首播，是獨立短片系列《Spark Shorts》內的其中一部短片，同時亦是Pixar動畫製作室自1986年成立以來，首個LGBTQ的角色。

▲ 《Out》同志動畫是《Spark Shorts》短片內其中的一個故事。

預告去片：

《Out》這套同志動畫短片由《Finding Nemo》和《WALL-E》的導演Steven Clay Hunter執導，內容以男主角Greg與男友搬進新居，而他的父母卻突然家訪，Greg為此收拾家中與伴侶Manuel的合照和日用品，企圖掩飾自己是一位男同志，但最後終於都鼓起勇氣出櫃向父母表明自己是同志的真相。

▲ 迪士尼旗下的Pixar動畫製作室首部以LGBTQ為題材的短片《Out》，已在Disney+中播映。（影片截圖）

而預告推出後得到不少正面回響，例如有小學老師認為可以在課堂上播放，向小朋友貫輸正確的普世價值觀，對LGBTQ運動來說有著極大的鼓舞。

記者：何偉雄