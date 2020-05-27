【港版國安法】張建宗稱禁外籍法官審國安案件屬揣測　大律師公會副主席憂損香港司法獨立形象

▲ （經濟日報資料圖片）

全國人大審議「港區國安法」建議以列入《基本法》附件三方式在港實施，政務司司長張建宗今早回應指目前未有相關細節，就外間傳草案將禁止外籍法官審理涉及國家安全案件的消息，都只是揣測；大律師公會副主席葉巧琦則憂做法會破壞終審法院和香港司法獨立形象。

《路透社》引述知情人士報道，全國人大審議的「港區國安法」決定草案，將禁止外籍法官審理涉及國家安全的案件，但仍可處理民事、金融和其他案件，亦很可能於9月立法會選舉前頒布。

本身是資深大律師的大律師公會副主席葉巧琦稱，公會未正式討論有關問題，惟終審法院有10多名來自英國、澳洲、加拿大和新西蘭等外籍非常任法官，如作出有關限制，或會破壞終審法院和香港司法獨立的形象，日後或會影響普通法管轄區的法官來港交流和工作。

她強調，法官根據法律條文審判案件，與他們的國籍無關，不明白禁止外國法官處理國安案件原因；亦指做法可能反映内地不尊重「兩制」差異，對法治的認知與香港亦有偏差，香港實行普通法的司法制度，内地則實行大陸法，如兩者混淆將衝擊「兩制」的概念。

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責任編輯：陳正怡