【暖心髮型師】湊女去剪髮遇上BB扭計喊不停　髮型師一個舉動感動媽媽

▲ 台灣一名媽媽帶著女兒去剪髮，卻遇上BB扭計哭鬧，她的髮型師一邊幫她孭女兒，一邊為她剪髮。

媽媽平常忙於湊仔，別人的一個舉手之勞，已足以分擔媽媽的疲累。媽媽想獨個兒去街都難，台灣就有一名媽媽決定帶著女兒去剪髮，卻遇上BB扭計哭鬧，她的髮型師竟主動提出一邊幫她孭女兒，一邊為她剪髮。

髮型師的「荒謬提議」

該名媽媽本周一（25日）於Facebook群組「爆廢公社」發帖文，表示剛去剪髮，女兒卻一直哭，她的髮型師向她提出「超荒謬的提議」︰

她說要背著我女兒幫我剪頭髮。

媽媽坦言這個提議令她很想答應，又不好意思答應，覺得麻煩到髮型師。她後來還是答應了，並感謝髮型師的幫忙。

她附上兩張照片，照片中髮型師用孭帶孭著看似不足1歲的BB，同時繼續為媽媽剪髮，當時BB正在喊。髮型師這個暖心舉動令媽媽很感動，她終於可以安心剪髮。她hashtag指「覺得荒謬」、「我怎麼這麼好意思」。

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網民︰髮型師好貼心

此帖文獲得大約2.4萬人讚好，逾千人留言。網民都被髮型師的舉動觸動，紛紛表示髮型師「好貼心」、「有愛心」，他們都希望能遇到這麼好的髮型師，又詢問媽媽髮型師的工作地點，他們也想幫襯，支持這位髮型師。

有女網民分享，她的丈夫也是髮型師，也會幫客人照顧孩子及狗，還幫忙接送客人的孩子來剪頭髮，而她自己亦曾幫客人沖奶。

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責任編輯︰駱秀玲