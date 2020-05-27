【非常醫生】防疫醫生走到幕前講解疫情　林緯遜︰「我的志向其實是當記者」

▲ 林緯遜醫生近月多上電視講解疫情資訊，由沙士時做Dirty Team到現在教人戴口罩，崗位也不一樣。

一場新冠肺炎經時數月，各醫學專家也發表專業意見，當中有感染及傳染病科專科醫生林緯遜，除了約一星期一次上ViuTV的《今日疫情》，還接受各傳媒採訪，曝光率奇高，「開頭都有『交功課』的心態，但疫情下來，發覺這真的幫到市民認識這新型病毒，都有成功感。」

未入正題，先跟林緯遜warm up聊天，本來以為疫情下，醫生「應該好忙」，原來是我們這些小市民一廂情願，「其實醫療界在2月至4月都好靜，包括公立和私家醫院，不是有緊急病都不入院。我有些舊醫生朋友或同事，做地舖門診的，生意跌了8、9成，又要交租出糧，每月蝕錢做。」疫情下，從旅遊飲食以至醫療，似乎真是攬炒地「眾生平等」。

▲ 林緯遜定期會上ViuTV《今日疫情》做嘉賓分享防疫資訊。(ViuTV截圖)

分享疫情資訊

回應「今日疫情」，林緯遜駕輕就熟，一問自動上波，明顯是這幾個月訓練有素。林緯遜其實在伊利沙伯醫院工作多年，近年才轉投私人醫生市場，本來是「默默耕耘派」，但以他感染及傳染病科專科醫生的身份，一場疫情，令他走上前線為市民講解疫情資訊。

傳染病科的醫生不多，長久以來都是默默工作的一群，只是市民未必知道，不是大型疫情才『做嘢』，如看抗生素的用法，減低其抗藥性，或平時幫助醫療團體，減低病人手術併發症的風險等，都是改善市民的健康。

疫情令市民對傳染病科廣受關注，林緯遜亦認為是好事。作為前公立醫院醫生，曾在03年沙士的dirty team工作，每天見6、7個同事受感染，但他也悍然說「未驚過」，今次向他市民解釋此肺炎病毒的病理，現一星期還去他的「母院」伊利沙伯醫院探班一次，兼了解最新疫情。林緯遜不諱言開頭是抱著「交功課」的心態，但慢慢做下來想法亦不同。

疫情開始時的一、二月，衛生防疫中心未必能貼地的將訊息帶給市民，但我和其他專科醫生在媒體向大家講解為何要戴口罩，真的感到市民會聽，有助防預疫情，不是做show的感覺。

▲ 林緯遜說目前約一星期一次，會返伊利沙伯醫院幫手。(相片︰被訪者提供)

紅十字精神投身杏林

回顧林緯遜的行醫生涯，他說中學揀科時，本來對兩種職業很感興趣，

第一當然是醫生，第二是做傳媒。其後中文大學醫學院及浸會大學傳理系分別取錄了我，考量了一會，決定了前者。

林緯遜靦腆一笑。醫生和記者，你問問現在的中產家長想兒子行哪條路？「果時熱血好多，覺得做記者很有使命感，不會理將來的就業環境。」

▲ 林緯遜中學時是紅十字會青年團的會長。(相片︰被訪者提供)

講開，原來是和林緯遜中學時參加過紅十字會有關。「中一至中四做校內十字會青年團，我是隊長，他們的宗旨是『Serve One Another』即是互助的概念，覺得原來救人是很有意義的事，延伸下去覺得醫生很有挑戰性，後來就去了讀醫。」

愛滋病身心同療

中大醫學院畢業後，林緯遜就往伊利沙伯醫院實習兼工作，且一做20年。「實習初期的辛酸度慘不忍睹，早上做足24小時，可以未吃過任何東西，水都沒甚麼機會飲。工作量極大，感覺像戰地醫院，也不要說長期的疲勞睡眠不足的情況。」作為一個初出茅廬的醫生，有時還得孤軍作戰，在晚間要應付各類奇難雜症，壓力可想而知。

▲ 1998年林緯遜 (右) 於伊利沙伯醫院內科部實習醫生，他說工作量其大，也練就了紮實的行醫履歷。

但體會較深的，反而是在內科時開始的傳染病科培訓練，

其實主要是愛滋，這是一個很特別的傳染病，受影響的不只身體上的病理，而是涉及個人心理、社會議題，家庭倫理等。一般人談及愛滋，即時聯想是生活不檢點、性濫交等，你可能不認同他的性取向或態度，但作為醫生，要將自己的價值觀暫時放下，正如醫生不會不醫一個長期吸煙的肺癌病人一樣。

▲ 林緯遜定期會上ViuTV《今日疫情》做嘉賓分享防疫資訊。(ViuTV截圖)

從《春光乍洩》到近期的《叔‧叔》，同志的心事在門櫃間向來千迴百轉，應診時林緯遜就順道扮演那個傾聽心聲的樹窿角色。

他們童年可能受過很多不好的經歷對待，或心靈創傷，也質疑過自己的性取向，沒好好面對，心理壓力很大。選擇了自己的的生活，又感染了愛滋，會令病人格外沮喪。可以想像，他見你時其實是背負著大半生的心結，醫病也醫心，是不同的挑戰。

撰文︰馮柏偉