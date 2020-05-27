【台灣口罩】台灣6月1日解禁口罩外銷　中衛：香港市民可於網上或屈臣氏購買【附購買連結】

▲ 中衛指，解禁後香港人可於網上或屈臣氏購買台灣口罩。

新冠肺炎疫情持續，台灣口罩限制出口、強制徵用近4個月，於6月1日正式解禁，改為「定額徵用」。消息一出，有台灣口罩廠商就表示有大量來自全球各地的訂單湧入，包括美國、日本、香港，甚至有海外買家豪訂上億個口罩。台灣口罩廠商中衛向TOPick表示，解禁後，香港人可在網上或屈臣氏購買中衛口罩。

台灣宣佈6月1日解禁口罩出口，改為「定額徵用」口罩，即台灣指揮中心，徵收一定口罩數量後，剩餘產量可由廠商自由銷售。

口罩大廠中衛接受台媒訪問指，解禁報道一出，「電話已被打爆」，不斷收到來自國內外查詢電話，甚至有人一次就訂了10萬盒口罩。口罩大廠台灣康匠則表示，收到美、德、法、日、泰、菲的訂單，還接到下訂上億片口罩的海外洽詢訂單。另華新醫材集團指接到美國2億片、香港5000萬片、歐洲3000萬片、日本2000萬片等。華新表示，中國口罩品質欠佳，不少國家轉找台灣。

本港可於網上或屈臣氏購買台灣口罩

那香港什麼時候可買到台灣口罩？TOPick記者向中衛查詢，中衛表示解除徵收後會陸續補貨，屆時可於香港屈臣氏購買中衛口罩，但因製作、配送和上架都需要時間，所以暫未有正式於香港開售的時間點。

▲ 中衛成人口罩有很多特別款式。(官網圖片)

不過，中衛也指解禁後除了香港屈臣氏，也可到台灣網購平台博客來購買中衛口罩，平台可配送至香港：【購買連結】

▲ 中衛有多款兒童口罩。(官網圖片)

目前，博客來平台上只見有2款布口罩發售，並未見有醫療口罩及兒童口罩。不過，從中衛官方網頁可見，中衛有多款彩色口罩及兒童口罩發售，售價尚未明確。以醫療口罩（天空藍色）為例，早前100片口罩售320元新台幣（約82.6港元），但據悉目前口罩原物料暴漲118%，中衛表示之後的價格還未定案，但不會像國外那麼高，將觀察原物料價格是否隨疫情趨緩而回穩。

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記者：楊宛茜