【口罩供應】BFE+PFE+VFE達99% OK便利店25間分店開售50片裝口罩【內附分店名單】

▲ OK便利店25間分店開售50片裝口罩

在新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。OK便利店即日起於25間分店開售口罩，每人限買一盒。

是次開售的口罩為FUJI 成人3層口罩，每盒50片裝售$125。每人每日限購1盒，數量有限 ，售完即止。

FUJI 成人3層口罩50片裝規格：

3層過濾設計

BFE細菌過濾效率 99%

PFE微粒子過濾效率 99%

VFE病毒過濾效率 99%

尺寸: 17.5 cm x 9.5 cm

今日（27日）下午2時起於25間分店發售，分店地址見【下一頁】

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責任編輯：王俊賢