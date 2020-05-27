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【口罩供應】OK便利店開售50片裝成人口罩　一文睇清25間分店名單+地址

健康 12:34 2020/05/27

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

OK便利店25間分店發售口罩。

OK便利店即日起於25間分店開售FUJI 成人3層口罩50片裝，每人限買一盒。

指定25間香港OK便利店包括

  • 香港筲箕灣道106-108號地下B舖
  • 香港筲箕灣愛東商場地下14號舖
  • 香港康山花園第一座地下H1及H2
  • 香港電器道233號城市花園一二及三座平台地下5號舖
  • 香港鴨脷洲海怡路18A號海怡廣場(東翼)地下G02號舖
  • 九龍將軍澳明德邨明德商場19號舖 (明德 I)
  • 九龍官塘翠屏商場6號舖
  • 九龍鑽石山鳳德商場2樓210號鋪
  • 九龍黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖
  • 九龍灣德福商場1期P40號舖
  • 九龍紅磡家維邨家義樓店號3及4號
  • 九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)
  • 九龍弼街43號地下及閣樓
  • 九龍登打士街43P-43S號鴻輝大廈地下8號舖
  • 九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一及二期地下
  • 新界青衣長發廣場地下134號舖
  • 新界大圍站大堂30號舖(港鐵 - 東鐵綫)
  • 新界上水中心商場地下1004A及1004B號舖
  • 新界沙田馬鞍山頌安邨頌安商場1號舖
  • 新界馬鞍山新港城中心2樓2015號舖
  • 新界大埔墟大榮里26號地下
  • 新界屯門友愛邨H.A.N.D.S.地下S-114 & S-115
  • 新界屯門良景商場 L106 號舖
  • 新界屯門富泰商場地下6號舖
  • 新界元朗天水圍天靖街3號天盛商場地下L003號舖

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責任編輯：王俊賢

OK便利店 口罩

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