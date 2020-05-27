【口罩供應】OK便利店開售50片裝成人口罩 一文睇清25間分店名單+地址
健康 12:34 2020/05/27
OK便利店即日起於25間分店開售FUJI 成人3層口罩50片裝，每人限買一盒。
指定25間香港OK便利店包括
- 香港筲箕灣道106-108號地下B舖
- 香港筲箕灣愛東商場地下14號舖
- 香港康山花園第一座地下H1及H2
- 香港電器道233號城市花園一二及三座平台地下5號舖
- 香港鴨脷洲海怡路18A號海怡廣場(東翼)地下G02號舖
- 九龍將軍澳明德邨明德商場19號舖 (明德 I)
- 九龍官塘翠屏商場6號舖
- 九龍鑽石山鳳德商場2樓210號鋪
- 九龍黃大仙龍蟠苑龍蟠苑商場中心101號舖
- 九龍灣德福商場1期P40號舖
- 九龍紅磡家維邨家義樓店號3及4號
- 九龍佐敦道34號道興樓地下B舖連天井及部份平台)
- 九龍弼街43號地下及閣樓
- 九龍登打士街43P-43S號鴻輝大廈地下8號舖
- 九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一及二期地下
- 新界青衣長發廣場地下134號舖
- 新界大圍站大堂30號舖(港鐵 - 東鐵綫)
- 新界上水中心商場地下1004A及1004B號舖
- 新界沙田馬鞍山頌安邨頌安商場1號舖
- 新界馬鞍山新港城中心2樓2015號舖
- 新界大埔墟大榮里26號地下
- 新界屯門友愛邨H.A.N.D.S.地下S-114 & S-115
- 新界屯門良景商場 L106 號舖
- 新界屯門富泰商場地下6號舖
- 新界元朗天水圍天靖街3號天盛商場地下L003號舖
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責任編輯：王俊賢