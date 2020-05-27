【賭王離世】一代賭王何鴻燊一生最愛勞斯萊斯　揭賭王浮誇HK 1車牌背後的秘密

▲ 賭王一生最愛勞斯萊斯，甚至掛上HK 1車牌，凸顯其尊貴身份。

一代賭王何鴻燊離世，他的身家曾經高達5千億元，其中當然不乏名貴靚車。原來賭王對豪華房車勞斯萊斯情有獨鍾，而且偏愛「1」字車牌，與其顯赫的身位地位不謀而合，更凸顯出其港澳一哥地位。

▲ 據聞賭王花了近1億元投得「HK 1」車牌，凸顯其香港一哥身份。（經濟日報圖片）

作為超級富豪，賭王何鴻燊出行的座駕絕不能馬虎，他一生最愛的名車就是富豪首選勞斯萊斯。他曾經擁有一架紅色的勞斯萊斯銀刺（Silver Spur），這款車在1980年出產，於1999年停產，而賭王的銀刺更是特別訂製的加長版，屬於原廠設定，年產量不超過25架，是不少古董車迷的Dream Car。

銀刺車長約5.98米，配置極豪華，選用胡桃木、犀牛皮、長毛羊絨地毯等，亦有電話、fax機、迷你雪櫃、彩色電視等設備，前後座更是隔斷式的，私隱度十足，以當年來說可謂是富豪才能買得起的奢華座駕。

▲ 何鴻燊將香港1號「HK 1」車牌，掛在其勞斯萊斯幻影上。（經濟日報圖片）

除紅色加長版銀刺外，賭王另有入手多架勞斯萊斯，如有銀色銀刺，以及新型號的幻影（Phantom），這架幻影更成為賭王於2003年後出入的座駕，但可見賭王對勞斯萊斯是情有獨鍾。

▲ 賭王將「AZ 1」車牌贈予二太藍瓊纓專用。（經濟日報圖片）

名車自然要配上特別車牌，賭王的座駕就配上了「HK 1」車牌，據聞賭王花了近1億港元才能購入這個香港1號，現掛在勞斯萊斯幻影上，極其浮誇。而他另有一塊「AZ 1」車牌，就送予二太藍瓊纓專用。

記者︰黃依情