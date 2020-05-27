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【新冠肺炎】派對場所將有條件重開　業界料受疫情政治氣氛影響或只有3至5成生意

社會 12:50 2020/05/27

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（經濟日報資料圖片）

港府昨公布，浴室、派對房間、夜店或夜總會，及卡拉OK周五（29日）起可有條件重開，當中派對房間每間房或間隔內規定不得有超過8人。香港派對場地協會會長林漢然直指，業界已急不及待重開，惟受疫情及政治氣氛等因素影響，料僅得3至5成生意。

香港派對場地協會會長林漢然接受港台《千禧年代》訪問時坦言，業界已停業2個月，完全零收入，有7成行家需結業及轉售，更有業界以零「頂手費」出讓；又質疑政府早前容許部分行業可以重開，但派對房間仍需停業是不公平，強調不認為派對房間風險會較酒吧等高。

他稱，業界現時急不及待立即恢復營業，惟相信生意仍疫情及政治氣氛等因素影響，而重開後的限制亦影響公司包場意欲，部分原來可容納20至30人的地方或會蝕本，料只有3至5成生意。

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責任編輯：陳正怡

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