【賭王離世】三四房力谷子女做學霸　數學天才猷君與超欣同讀麻省理工MIT

▲ 賭王的三四房子女都爭做學霸。

98歲賭王何鴻燊昨日（26日）病逝，他一生中有4位太太，共育有16名子女。賭王重視子女的教育，三太、四太都力谷子女入名校，再送到海外升學。雖然含著金鎖匙出世，但三四房的子女都具天份，其中四房的猷君是一名數學天才，與妹妹超欣都考入美國麻省理工學院（MIT）；而三房的超蓮也於英國倫敦大學完成會計學位，及後碩士畢業，並擁有會計師牌。

四房的4名子女中，三子何猷君和孻女何超欣均是學霸。其中23歲的何猷君從小是數學天才，2次奪得全港數學比賽冠軍。

猷君快人一步花3年讀完MIT學位

18歲時，猷君同獲牛津大學與麻省理工學院（MIT）錄取，最後選擇入讀MIT，入讀後更以3年時間完成4年的課程，更在IG晒過自己在MIT考取99分的成績表。畢業後他再以21歲之齡，成為史上最年輕進入MIT攻讀金融碩士的學生。

▲ 何猷君MIT畢業時全家人到賀。（相片來源︰何猷君IG）

猷君︰要讓世界知道我就是我

猷君曾在IG解釋為何自己能提早畢業，一般的MIT學生每個學期平均讀4門課，但他在大學二年級時，一個學期就修了8門課，那時候每天忙於應付功課至不吃不睡，還經常忘了哪一份是哪一課。猷君當時豪言是為了向全世界證明自己實力。

為什麼這麼辛苦？因為我想讓世界知道，我可以用我雙手達到一個正常麻省理工高材生也很難達到的目標，因為我就是我！

▲ 何猷君以3年時間完成MIT的4年學位課程。（相片來源︰何猷君微博）

上節目展示數學天賦

猷君不時展現自己過人的數學天賦。他近年上過內地綜藝節目挑戰數學題，其中一條「以8個8算出1000」，猷君口中念念有詞，不出20秒便拆解到答案是「8+8+8+88+888」，令人瞠目結舌。

▲ 何猷君不時在IG晒出自己的數學天賦。（相片來源︰何猷君IG）

超欣GCSE考9A*同入MIT

至於被賭王讚「靚到不得了」的21歲孻女超欣，資質亦不輸哥哥，小學與姐姐一樣讀名校瑪利曼小學，除了品學兼優外，也是一名運動健將，曾代表學校參加學界田徑比賽，小三更被選為「最有潛質運動員」。

12歲時，超欣就被送到英國升學，入讀寄宿學校，當時二哥何猷亨亦在英國留學，兩兄妹可以互相照應。超欣在英國讀書成績非常好，在GCSE獲得9A*，SAT數學滿分，獲頂尖名校劍橋大學錄取，但她最後選擇跟哥哥猷君轉到美國入讀麻省理工。

▲ 超欣於2017年獲邀參加巴黎名媛舞會。（相片來源︰微博圖片）

入讀MIT後，超欣當選中國留學生會會長，暑假時分別在英國怡和，以及紐約安永會計師事務所實習。而自小學習芭蕾舞、中國舞及交際舞的她，於2017年更獲巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）邀請，成為在場唯一華人，超欣可謂是一名「文舞雙全」的學霸。

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責任編輯︰林綺玲