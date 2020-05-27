【紓緩經痛】女生壓力大吃生冷食物易經痛頭痛 中醫推介食物紓緩經期前不適【附食療】
保健美顏 16:09 2020/05/27
女性經期前容易腹痛、頭痛，可能是吃得太多生冷生食物、壓力大所致。TOPick訪問了註冊中醫師何慧潔，拆解經期前不適的常見成因，並介紹有助紓緩症狀的食物。
經期前不適的常見症狀
- 痛經
- 經行頭痛（經前或經期大便頭痛）
- 經行泄瀉（經前或經期大便腹瀉）
- 經行乳房脹痛（經前或經期乳房或乳頭脹痛）
- 經行情志異常（經前或經期出現煩躁易怒，或情志抑鬱）
- 粉刺（經前加重、經後減輕；以兩頰及下巴為主；周期性發作）
經期前不適的常見成因
1. 寒凝血瘀
- 經期穿短衣裙，感受寒邪，過食寒涼生冷，寒客子宮，「不通則痛」，故使痛經。
2. 氣滯血瘀
- 生活壓力大、休息不足等，致肝鬱氣滯，氣滯血瘀，又或經期及生產後，瘀血凝滯，血行不暢，故使乳房脹痛、頭痛及痛經。
3. 氣血不足
- 身體虛弱，氣血不足，經後血液更少，子宮失於濡養，「不榮則痛」，故使痛經。
4. 濕熱蘊結
- 經期、房事或產後，護理不慎，受濕熱之邪，與血搏結，以致氣血凝滯不暢，即現代醫學所說盆腔受感染，故使痛經。
5. 脾腎氣虛
- 本身脾虛或腎陽虛，再加上平時多吃生冷飲食，脾氣受損，月經期間氣血下注子宮，使脾腎之氣更虛，遂致泄瀉。
紓緩不適的食物及方法
1. 紓緩經期前腹痛、頭痛、乳房脹痛等問題
血瘀型
- 特徵：經血色暗、痛經或頭痛劇烈、血塊多
- 宜吃：木耳、川芎、益母草等
氣血不足型
- 特徵：經血量少、經色淡、質稀、痛經或頭痛輕或呈空痛
- 宜吃：紅棗、桂圓、杞子、豬肝、阿膠、牛肉等
寒凝型
- 特徵：經前或經期下腹覺冷痛、熱敷後痛減、經血量少、色暗、血塊多、怕冷、手腳冰冷
- 宜吃：薑糖水、薑黃粉、肉桂粉、小茴香茶 (熱症人士不適合）
2. 改善煩躁及抑鬱心情
疏肝理氣
- 建議茶飲：玫瑰花茶、大麥茶、陳皮茶
養心安神
- 建議茶飲：甘麥大棗湯
- 材料：炙甘草10克、紅棗（去核）5枚、小麥。
- 做法：把材料洗淨，加入5碗清水，煮30分鐘即可。
3. 改善經行泄瀉
- 建議食物：淮山、蓮子、芡實
- 功效：健脾止瀉
4. 減少粉刺暗瘡
- 多吃新鮮蔬果，多飲清水，戒吃煎炸油膩、高糖分或辛辣食物。
紓緩不適的食療
薑棗紅糖水
- 適合對象：寒性痛經人士
- 材料：生薑5大片、紅棗5枚、紅糖適量。
- 做法：紅棗去核，加生薑及5碗水煮20分鐘，加紅糖後即可飲用。
- 注意：熱底、咽痛人士不宜飲用。
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記者：黃泳欣
記者：黃泳欣