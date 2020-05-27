【紓緩經痛】女生壓力大吃生冷食物易經痛頭痛　中醫推介食物紓緩經期前不適【附食療】

▲ 女生壓力大、常吃生冷食物，較易出現經痛和頭痛等不適症狀。

女性經期前容易腹痛、頭痛，可能是吃得太多生冷生食物、壓力大所致。TOPick訪問了註冊中醫師何慧潔，拆解經期前不適的常見成因，並介紹有助紓緩症狀的食物。

經期前不適的常見症狀

痛經

經行頭痛（經前或經期大便頭痛）

經行泄瀉（經前或經期大便腹瀉）

經行乳房脹痛（經前或經期乳房或乳頭脹痛）

經行情志異常（經前或經期出現煩躁易怒，或情志抑鬱）

粉刺（經前加重、經後減輕；以兩頰及下巴為主；周期性發作）

經期前不適的常見成因

1. 寒凝血瘀

經期穿短衣裙，感受寒邪，過食寒涼生冷，寒客子宮，「不通則痛」，故使痛經。

2. 氣滯血瘀

生活壓力大、休息不足等，致肝鬱氣滯，氣滯血瘀，又或經期及生產後，瘀血凝滯，血行不暢，故使乳房脹痛、頭痛及痛經。

3. 氣血不足

身體虛弱，氣血不足，經後血液更少，子宮失於濡養，「不榮則痛」，故使痛經。

4. 濕熱蘊結

經期、房事或產後，護理不慎，受濕熱之邪，與血搏結，以致氣血凝滯不暢，即現代醫學所說盆腔受感染，故使痛經。

5. 脾腎氣虛

本身脾虛或腎陽虛，再加上平時多吃生冷飲食，脾氣受損，月經期間氣血下注子宮，使脾腎之氣更虛，遂致泄瀉。

紓緩不適的食物及方法

1. 紓緩經期前腹痛、頭痛、乳房脹痛等問題

血瘀型

特徵：經血色暗、痛經或頭痛劇烈、血塊多

宜吃：木耳、川芎、益母草等

氣血不足型

特徵：經血量少、經色淡、質稀、痛經或頭痛輕或呈空痛

宜吃：紅棗、桂圓、杞子、豬肝、阿膠、牛肉等

寒凝型

特徵：經前或經期下腹覺冷痛、熱敷後痛減、經血量少、色暗、血塊多、怕冷、手腳冰冷

宜吃：薑糖水、薑黃粉、肉桂粉、小茴香茶 (熱症人士不適合）

2. 改善煩躁及抑鬱心情

疏肝理氣

建議茶飲：玫瑰花茶、大麥茶、陳皮茶

養心安神

建議茶飲：甘麥大棗湯

材料：炙甘草10克、紅棗（去核）5枚、小麥。

做法：把材料洗淨，加入5碗清水，煮30分鐘即可。

3. 改善經行泄瀉

建議食物：淮山、蓮子、芡實

功效：健脾止瀉

4. 減少粉刺暗瘡

多吃新鮮蔬果，多飲清水，戒吃煎炸油膩、高糖分或辛辣食物。

紓緩不適的食療

薑棗紅糖水

適合對象：寒性痛經人士

材料：生薑5大片、紅棗5枚、紅糖適量。

做法：紅棗去核，加生薑及5碗水煮20分鐘，加紅糖後即可飲用。

注意：熱底、咽痛人士不宜飲用。

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記者：黃泳欣

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