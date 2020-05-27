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【紓緩經痛】女生壓力大吃生冷食物易經痛頭痛　中醫推介食物紓緩經期前不適【附食療】

保健美顏 16:09 2020/05/27

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女生壓力大、常吃生冷食物，較易出現經痛和頭痛等不適症狀。

女性經期前容易腹痛、頭痛，可能是吃得太多生冷生食物、壓力大所致。TOPick訪問了註冊中醫師何慧潔，拆解經期前不適的常見成因，並介紹有助紓緩症狀的食物。

經期前不適的常見症狀

  • 痛經
  • 經行頭痛（經前或經期大便頭痛）
  • 經行泄瀉（經前或經期大便腹瀉）
  • 經行乳房脹痛（經前或經期乳房或乳頭脹痛）
  • 經行情志異常（經前或經期出現煩躁易怒，或情志抑鬱）
  • 粉刺（經前加重、經後減輕；以兩頰及下巴為主；周期性發作）

經期前不適的常見成因

1. 寒凝血瘀

  • 經期穿短衣裙，感受寒邪，過食寒涼生冷，寒客子宮，「不通則痛」，故使痛經。

2. 氣滯血瘀

  • 生活壓力大、休息不足等，致肝鬱氣滯，氣滯血瘀，又或經期及生產後，瘀血凝滯，血行不暢，故使乳房脹痛、頭痛及痛經。

3. 氣血不足

  • 身體虛弱，氣血不足，經後血液更少，子宮失於濡養，「不榮則痛」，故使痛經。

4. 濕熱蘊結

  • 經期、房事或產後，護理不慎，受濕熱之邪，與血搏結，以致氣血凝滯不暢，即現代醫學所說盆腔受感染，故使痛經。

5. 脾腎氣虛

  • 本身脾虛或腎陽虛，再加上平時多吃生冷飲食，脾氣受損，月經期間氣血下注子宮，使脾腎之氣更虛，遂致泄瀉。

紓緩不適的食物及方法

1. 紓緩經期前腹痛、頭痛、乳房脹痛等問題

血瘀型

  • 特徵：經血色暗、痛經或頭痛劇烈、血塊多
  • 宜吃：木耳、川芎、益母草等

氣血不足型

  • 特徵：經血量少、經色淡、質稀、痛經或頭痛輕或呈空痛
  • 宜吃：紅棗、桂圓、杞子、豬肝、阿膠、牛肉等

寒凝型 

  • 特徵：經前或經期下腹覺冷痛、熱敷後痛減、經血量少、色暗、血塊多、怕冷、手腳冰冷
  • 宜吃：薑糖水、薑黃粉、肉桂粉、小茴香茶 (熱症人士不適合）

2. 改善煩躁及抑鬱心情

疏肝理氣

  • 建議茶飲：玫瑰花茶、大麥茶、陳皮茶

養心安神

  • 建議茶飲：甘麥大棗湯
  • 材料：炙甘草10克、紅棗（去核）5枚、小麥。
  • 做法：把材料洗淨，加入5碗清水，煮30分鐘即可。

3. 改善經行泄瀉

  • 建議食物：淮山、蓮子、芡實
  • 功效：健脾止瀉

4. 減少粉刺暗瘡

  • 多吃新鮮蔬果，多飲清水，戒吃煎炸油膩、高糖分或辛辣食物。

紓緩不適的食療

薑棗紅糖水

  • 適合對象：寒性痛經人士
  • 材料：生薑5大片、紅棗5枚、紅糖適量。
  • 做法：紅棗去核，加生薑及5碗水煮20分鐘，加紅糖後即可飲用。
  • 注意：熱底、咽痛人士不宜飲用。

更多有關經痛的資訊，請看：

【M痛十級痛】經痛痛到暈痛到嘔　婦科醫生按症狀分經痛程度3級表【附成因及紓緩方法】

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記者：黃泳欣

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