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【新冠肺炎】消息：今日新增輸入確診個案　連續第13日沒有本地感染病例

社會 14:25 2020/05/27

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消息指今日有新增輸入確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（27日）新增輸入確診個案，不過衞生防護中心指出，基於今日香港各區出現的狀況只會以新聞稿匯報最新疫情，包括新增確診個案的情況。不過本港是連續第1３日沒有本地感染病例。本港至今累計有1,065宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

【新冠肺炎】4類被限制營業處所午夜後可有條件重開　許樹昌：到派對場所進食前後都要配戴口罩

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【新冠肺炎】許樹昌：若直至6月4日沒有新增本地感染個案　可取消限聚令
 　
同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡

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