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葛珮帆倡當局考慮集中發記者證　曾國衞：新聞自由受基本法保障現無意向記者發牌

社會 13:21 2020/05/27

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（經濟日報資料圖片）

政制及內地事務局局長曾國衞今日就立法會議員葛珮帆質詢時指，港府尊重傳媒工作者的採訪工作，致力維持便利新聞媒體暢順運作的環境，予記者充分發揮第四權的功能；強調政府目前並沒有任何計劃進行統一的記者登記，亦不打算就傳媒工作者的資歷要求作出規定和審查。

立法會議員葛珮帆就因應有佩帶記者證或身穿記者反光衣人士，於公眾活動現場作出不當或非法行為，向當局質詢會否制定規管網媒的法例，及重新考慮成立官方機構集中簽發記者證。

政制及內地事務局局長曾國衞回覆稱，經諮詢保安局、民政事務局及商經局後，重申新聞自由是香港的核心價值，受《基本法》明文保障，政府政策是盡量最少規管，讓記者可以自由採訪報道新聞，充分發揮第四權的功能。

曾國衞強調，政府尊重傳媒工作者的採訪工作，政府目前並沒有任何計劃進行統一的記者登記，亦不打算就傳媒工作者的資歷要求作出規定和審查；又稱如果過多監管，或令新聞採訪以至自由受到某程度阻制，形容是政府不想見到。

對於葛珮帆進一步稱歐美很多國家，有就記者進行發牌制度，並無影響當地的新聞自由，曾國衞認為每個地方做法可能不同，香港現時的做法是平衡了各方面，亦希望對記者的監管盡量寬鬆，強調現時對記者並非無監管。

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責任編輯：陳正怡

媒體 政制及內地事務局 曾國衞 葛珮帆

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