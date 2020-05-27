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女病人鄧桂思兩度換肝後死亡　遺產管理人入稟向醫管局索償

社會 13:26 2020/05/27

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（經濟日報資料圖片）

患有腎病的43歲女病人鄧桂思，於2017年兩度換肝，最終延至同年8月16日不治。其遺產管理人日前入稟高等法院，指控醫管局疏忽致鄧死亡，要求醫管局作出賠償。
 
原告胡漢萍及胡淑珍（俱為譯音），為死者鄧桂蚊遺產管理人；答辯人為醫管局。入稟狀指，基於答辯人於2017年1月20日至4月5日涉醫療疏忽，導致死者死亡，遂入稟要求答辯人作出賠償，兼須支付利息及訟費；入稟狀未有列出詳情及索償金額。
 
資料顯示，患有腎病的鄧桂思向聯合醫院求診，其後因急性肝衰竭而需要換肝，由於未成年女兒未能損肝救母，事件曝光後獲女文員捐出活肝。其後被揭發鄧需換肝或涉醫療失誤，醫管局成立「醫療風險警示事件及重要風險事件政策檢討小組」調查事件。鄧桂思其後須再度換肝，最終延至同年8月16日不治。

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記者：林育慧

民事訴訟 醫療事故

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