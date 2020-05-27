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【自助餐優惠】朗廷酒店The Food Gallery自助餐重開　即叫即蒸海鮮午市買1送1晚市7折【內附訂位連結】

精明消費 13:30 2020/05/27

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

香港朗廷酒店自助餐廳The Food Gallery於5月頭重開，並推出全新的「嘗鮮之旅盛宴」。（餐廳提供）

香港朗廷酒店自助餐廳The Food Gallery於5月頭重開，並推出全新的「嘗鮮之旅盛宴」，包括升級即叫即製的鮮味美饌。客人亦可於本地海鮮清蒸區域挑選海鮮即叫即蒸，推介蒜蓉粉絲蒸扇貝及蒜蓉蒸大蝦等，鮮味健康。

本地海鮮清蒸區域的海鮮是即叫即蒸，推介蒜蓉粉絲蒸扇貝及蒜蓉蒸大蝦等。（餐廳提供）

頭盤有清新沙律及中西湯品，冷盤有時令生蠔、龍蝦、鱈場蟹腳及小龍蝦等，而熱葷則有東南亞風味小炒，如辣醬或豉椒炒螃蟹或龍蝦、和牛面頰、北京填鴨及香脆乳豬等。

而成人於網上預付晚餐可享7折優惠；午餐逢周一至三可享買1送1，逢周四至日及公眾假期則可享7折優惠。

嘗鮮之旅盛宴
午市：成人$368起、小童$184起、長者$288起
晚市：成人$708起、小童$354起、長者$488起
訂座連結︰www.buys.hk/the-langham/html/the-food-gallery-buffets-checkout-zh.html

The Food Gallery
地址︰尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂
電話：2132 7898

記者︰黃依情

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