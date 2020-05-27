【未雨綢繆】魯振順勤力儲蓄擁兩物業　遺憾未成家立室：很羨慕朋友有小孩　

▲ 魯振順年青時飽受情傷。

TVB綠葉王魯振順入行42年，因為擅長演繹娘娘腔角色，加上入行後可謂近乎零緋聞，不禁令外間揣測魯振順的性取向。早前魯振順接受TOPick訪問，細訴其感情經歷，原來年青時的他曾歷感情重創，一位拍拖7年的前度女友拒婚兼墮胎，令喜愛小孩的他未能組織家庭，魯振順直言是人生一大遺憾。

這位單身貴族早已為未來生活作準備，魯振順很早已置業，現在有兩個物業揸手，明白有瓦遮頭的重要性：「老來至少有個居所，住安老院都要錢。」

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魯振順被懷疑性取向

加入電視圈多年的魯振順，《封神榜》的比干、《楚漢驕雄》的蕭何、《巾幗梟雄之義海豪情》的蔡大鳳等，演出入木三分，在1996年劇集《笑傲江湖》演東方不敗，更是連原著作者金庸也讚他演得入形入格。

可是，東方不敗此角亦令魯振順遭定型，往後不時被派演娘娘腔或太監的角色，甚至令外間懷疑其性取向。

敬業的魯振順說：「有時觀眾會在想，你演得那麼多這些角色，一定是這類人吧。其實我只是簽『賣身契』，上頭給予甚麼角色，你便當然要做到好，他們又不會讓你做其他角色，幫你定了型。」

即使被誤會取向，魯振順也處之泰然：「喜歡說甚麼就由他們吧，我又不是為他們而生活。」

▲ 魯振順於《笑傲江湖》中出演的東方不敗令人難忘。

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魯振順慘遭拒婚

其實眼前的魯振順年青時愛得激情，在29歲時向拍拖7年的女友求婚，卻慘被拒婚，加上當時他事業不順逐，雙重打擊下割脈自殺。

他坦言：「魯振順的感情世界好失敗，非常之失敗！我尋死都是因為這原因，事業不如意又沒有自己的家庭，覺得沒有一樣東西是屬於我。」魯振順續說：「以為愛情可以由自己掌控，是屬於自己的東西，原來愛情並非那麼簡單，一隻手掌拍不響，兩隻手才拍得響，以為對方是終生伴侶，永遠在你身旁，原來是假象。」

憶起當年被拒婚，魯振順那種心痛感覺依然記得：「我問她，你跟我一起7年，是玩嗎？錢又用我的，想跟你結婚又說我不對，你玩我7年嗎？我以為可以組織自己家庭，有個伴終老。沒了，連唯一的夢想都沒有了。」

▲ 62歲的魯振順保養得不錯。（取自微博）

魯振順渴望組織家庭

但更傷痛是，分手後，那位前度告訴魯振順曾為他墮胎，「謀殺」了二人的骨肉：「當然痛。她更說BB跟我很像樣，一樣大口大鼻，5個月已成型，原本我有個兒子，如果在生現在已30幾歲，渴望到呢。很羨慕朋友有小孩及家庭，但我沒有。」

那份悲痛依然長留心底，魯振順演戲時便將這感覺投放落去：「演某些角色時我便盡情發揮這種情緒，所以拍喊戲那麼痛那麼真，就是靠這裡來。」

▲ 魯振順手持兩個物業，不用為將來生活憂心。（湯炳強攝）

魯振順一切隨緣

感情路不順遂的魯振順，現在對愛情抱隨緣態度：「如果遇到一拍即合的人，譜一段黃昏戀也不出奇，期待呢，所以要保持住健康的身體。」

單身貴族的魯振順，早就有儲蓄，為將來生活作打算：「買了些藍籌股及六份保險基金，一年要供幾萬元。」

▲ 魯振順盼望譜一段黃昏戀。（取自微博）

另外他於早年已置業，現在擁有兩個物業，其中位處西貢的700呎單位用來自住。做人穩健的他說：「至少老來有個居所，難道要搬來搬去，住老人院都要錢呢。」

現年62歲的魯振順不擔心將來的退休生活，而心裡依然希望找個伴：「我缺乏一個賢內助，一個成功的男人背後要有個女人。」

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記者：游艾維