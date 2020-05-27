【食用安全】室溫解凍易招細菌繁殖致食物中毒　食安中心教正確解凍冷藏肉

▲ 食安中心教正確解凍冷藏肉。

烹煮急凍食物前，大家都會事先解凍，尤其是採用室溫解凍，但你知道室溫解凍其實容易招至細菌活躍及繁殖嗎？據食安中心，解凍手法不當，有機會導致食物中毒。到底什麼解凍方法較為正確及安全？

室溫解凍可致食物中毒

不少人都會偷懶直接在室溫解凍冷藏肉，但食安中心表示室溫及熱水解凍法並不適宜。冷藏肉的溫度一旦高於攝氏4度，冷藏前已存在於肉類中的細菌，便可再度活躍起來並開始繁殖，有可能導致食物中毒。

正確解凍方法：

放在攝氏0度至4度的雪櫃內解凍

為了防止肉類的汁液滴下至即食食物上造成交叉污染，應把肉類放在防漏的容器或包裝中。

快速解凍：

流動冷水解凍

微波爐解凍

這2種方法會使肉類部分或全部置於有利細菌滋生的危險溫度範圍（即攝氏4度至60度）。因此，必須立即烹煮。

資深註冊營養師葉俊言曾表示，將食物存放於攝氏-18度以下冷藏，可延長保質期及保留原有營養，無論肉類或蔬菜的營養價值，均不會因冷凍而受破壞，儲存得當可保存達數年。不過，冷凍過程會破壞肉類或蔬菜的纖維組織，故雪藏時間愈長，食物質地會較軟，肉味亦較淡，建議雪藏時用保鮮紙或密實袋包裹肉類，可減慢纖維組織受破壞的速度；若一般家庭自行急凍食物，應在2至3個月內食用。

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責任編輯：羅嘉欣