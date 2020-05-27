【賭王教養法】16位子女眼中的100分爸爸　何鴻燊不求門當戶對最討厭吸毒

▲ 賭王在16位子女眼中是100分爸爸。

賭王何鴻燊昨日於香港養和醫院離世，享耆壽98歲。雖然何鴻燊生前風流多情，迎娶4名妻子，育有16名子女，但他寵愛妻子，對子女一視同仁，被子女大讚是100分好爸爸。

▲ 賭王膝下16位子女，對位位都疼愛有加。（何超蓮IG）

綜合報道，何鴻燊身家數以百億，金錢對他而言不足掛齒，對於妻子和子女出手非常闊綽。他在早年的訪問時曾提及，

平時會預先買下一大堆珠寶和鑽飾，在說錯話時賠罪，鑽石至少一定要買9卡。

賭王為博紅顏一笑，不惜落重本，更打本予每位太太發展自己的事業。

寵愛子女 金錢支持

賭王對子女千依百順，支持他們發展自己的事業，追求自己的夢想。被賭王形容為最叛逆的女兒何超儀，他認為超儀與年輕時的自己十分相似，在她結婚時，賭王大手準備2000萬港幣作為嫁妝，更曾豪擲1億資助她拍電影《維多利亞一號》，支持她追電影夢。

為了哄子女開心，賭王為他們準備最豪華的生日派對及禮物。在超雲18歲生日那年，賭王為她在澳門旅遊塔舉行百萬生日派對，並送贈物業作為禮物。而在超蓮和猷啟18歲生日時，於君悅酒店舉辦大型派對，每人贈送2層樓作生日禮物。最年幼的女兒超欣，不但每年生日獲贈金幣，賭王更於她12歲時，送她一棟位於英國的豪宅。賭王寵愛16位子女，絕不手軟。

▲ 賭王疼愛超盈，在她結婚過大禮時，何鴻燊大手筆送上逾6億元嫁妝。（xsabrinahox IG ）

沒有要求門當戶對

何猷啟在一次訪問中提及，自己在讀書方面有很大自由，賭王教導他凡事盡自己最大的努力，不要氣餒，直到成功為止。猷啟大讚賭王是100分爸爸，

爸爸是一個很有威嚴、好聰明、好叻、好識做生意及好有責任心的人，是一個100分爸爸。

當賭王知道猷啟快將成家立室時感到十分高興，沒有要求門當戶對，反而希望他能隨心意而行，只要他幸福就好。

▲ 何猷啟（右一）大讚賭王是100分爸爸，在他學習方面給予很大的自由度。（何超蓮IG）

賭王最討厭吸毒

另外，賭王最討厭人吸毒，他生前偶爾會到馬場捧愛駒場，在2009年的打吡大賽時，他被傳媒問及有藝人涉嫌吸毒，賭王分享自己的看法，

吸毒呢啲嘢我就最憎，教晒啲仔女，最好避之則吉。

然而，何超盈於2013年被記者拍到在銅鑼灣遊蕩，神情迷糊，鼻下有白色粉末，惹來外界對其吸毒的質疑。不過，超盈其後澄清，是因為早上感冒服用了退燒藥，再混合減肥藥，導致嘔吐頭暈的徵狀。

練習行路看女兒出嫁

而何超盈於2018年接受內地節目《魯豫有約一日行》訪問時公開一段片段，影片顯示當時行動不便的何鴻燊蹺著她的手慢慢行，旁人則哼起結婚音樂的聲音，就如在預演超盈結婚一樣。超盈表示，當時爸爸不肯走路，於是笑言，

要結婚了怎麼辦，你都不準備一下，那你怎樣走。

原來賭王只希望帶著女兒步入教堂，親手將女兒的手交給一個可以託付終生的人。

▲ 為了能見證女兒結婚，賭王願意起身練習走路。（影片截圖）

即使賭王與子女的年齡差距大，與最年幼的超欣相差77年，但他對於子女的教養及付出毫不吝嗇，重視家教，不讓人感覺他們嬌生慣養。

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責任編輯：王明芳