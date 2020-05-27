中環畢打街中午群眾聚集　有人堵路及投擲雜物 　警舉藍旗警告後發射多枚胡椒球制止

▲ 警方在金鐘太古廣場一帶截查數十人。(陳國峰攝)

今日（27日）下午約１時，中環畢打街一帶有群眾聚集，有人行出馬路以及高叫口號，也有人佔據行車線，警方展示藍旗警告。警方指有人在馬路上向警察投擲水樽等雜物，情況危及自身和其他道路使用者安全，故使用胡椒球以制止相關違法及暴力行為。

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警方表示，今日(27日)下午1時許，中環畢打街一帶有人羣集結及叫囂，其後突然走出仍然有汽車行駛的畢打街等馬路。警方多次警告人羣返回行人路，部分人拒絕依從，繼續佔據及堵塞馬路，包括皇后大道中、德己立街一帶行車線。

警方指有人將垃圾桶、雪糕筒等大型雜物放置在馬路中心，亦有人在車龍中穿梭行走，甚至有人在馬路上向警察投擲水樽等雜物，情況危及自身和其他道路使用者的安全。警方稱必需使用最低所需武力，包括使用胡椒球以制止相關違法及暴力行為。

另外，在銅鑼灣希慎廣場中午也有大批市民聚集，大批警員在軒尼詩道及渣甸街附近戒備，並截查多名市民。

▲ 有多名年輕人坐在路邊。（陳國峰攝）

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警方又稱，自凌晨起多區出現違法行為，包括有人罔顧道路使用者安全，在馬路上擺放鐵釘刺穿汽車車軚及在紅磡海底隧道出入口刻意慢駛阻塞交通；亦有人以硬物貼在港鐵列車車門上，阻礙車門開關等，警方進行反罪惡巡邏時，有人在公眾地方藏有懷疑汽油彈及鎚仔等武器。

▲ 防暴警察在多處進行截查。（陳國峰攝）

截至上午11時30分，警方拘捕至少16人，年齡介乎十四至四十歲，涉嫌藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途及危險駕駛等。另外，警方拖走有三輛汽車被作進一步調查。

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責任編輯：伍瑋瑋