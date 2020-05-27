警方中環畢打街出示藍旗警告市民聚集　發射多枚胡椒球彈槍

▲ 警方在金鐘太古廣場一帶截查數十人。(陳國峰攝)

今日（27日）下午約一時，在中環有市民在畢打街一帶聚集，有人行出馬路以及高叫口號，也有人佔據行車線，警方展示藍旗警告。

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警方表示，曾經在現場發出多次警告，要求群眾停止聚集，並正現場執法，使用最低所需武力，要求群眾停止阻塞馬路，盡快返回安全位置及離開。另外，在銅鑼灣希慎廣場中午也有大批市民聚集，大批警員在軒尼詩道及渣甸街附近戒備，並截查多名市民。

▲ 有多名年輕人坐在路邊。（陳國峰攝）

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警方在下午一時左右表示，自凌晨起多區出現違法行為，包括有人罔顧道路使用者安全，在馬路上擺放鐵釘刺穿汽車車軚及在紅磡海底隧道出入口刻意慢駛阻塞交通；亦有人以硬物貼在港鐵列車車門上，阻礙車門開關等，警方進行反罪惡巡邏時，有人在公眾地方藏有懷疑汽油彈及鎚仔等武器。

▲ 防暴警察在多處進行截查。（陳國峰攝）

截至上午11時30分，警方拘捕至少16人，年齡介乎十四至四十歲，涉嫌藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途及危險駕駛等。另外，警方拖走有三輛汽車被作進一步調查。

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責任編輯：伍瑋瑋