羅致光：高失業率或維持一段長時間　社署已加強人手處理綜援申請

▲ （經濟日報資料圖片）

本港最新失業率達5.2%，創逾10年新高，勞福局局長羅致光稱，高失業率可能維持一段長時間，不能採取一些短暫措施；強調於疫情下，社署不會拖延處理綜援申請個案，本月起亦雙管齊下加強人手，包括臨時調配內部人手及重新聘請70多名退休人員協助。

勞福局局長羅致光於立法會就議員提出能否採取短暫措施，放寬綜援計劃容許同一家庭內的個別成員，亦可提出申請時指，有關改動會影響整體福利制度，亦將以往家庭成員互相幫助的概念抛諸腦後，對社會的影響需要研究。

他稱，視乎現時環球經濟，高失業率可能維持一段長時間，認為不能採取一些短暫措施；但強調於新冠肺炎疫情下，社署不會拖延處理綜援申請個案，申請人如提供到所需資料，一般可於4星期內處理完成。

羅致光又指，社署現時有1300多名社會保障職系的人員處理各項申請，署方由本月起亦雙管齊下加強人手，包括臨時調配內部人手及重新聘請70多名退休人員協助。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡