【賭王離世】何鴻燊公開讚三太親教子女做功課　超蓮倫敦大學畢業考取會計師牌

▲ 賭王曾公開讚三太教導子女有方，凡事親力親為。（相片來源︰何超蓮IG）

賭王三房的子女顏值高，學業亦不遑多讓，其中以有「最索千金」之稱的何超蓮成績最好。超蓮於英國倫敦大學以一級榮譽畢業，主修會計，其後再攻讀碩士，並考獲ACCA國際會計師牌。而超蓮的龍鳳胎弟弟猷啟則畢業於美國本特利大學會計及財經學士，現已是2女之父。

賭王何鴻燊曾公開讚揚三太陳婉珍教子女有方，凡事親力親為，每天6點起床送孩子上學，並親自督促子女的功課。

她真是『唔話得』，從早看仔女看到晚。

▲ 三太陳婉珍行事比較低調，專心在家照顧三子女。（相片來源︰何超蓮IG）

陳婉珍行事比較低調，專心在家教導子女，到子女長大後，2000年她才以香港體育舞蹈聯盟名譽會長之名，將其三太身份曝光。

超雲超蓮中小學讀名校聖心

三房長女超雲和次女超蓮曾讀中小學名女校嘉諾撒聖心學校及嘉諾撒聖心書院，而超蓮的孖生弟弟猷啟則早於澳洲留學。據悉兩姊妹在學校乖巧，沒有架子，備受師生愛戴，三太經常到校接返學放學，並參與家長活動，賭王亦曾出席女兒的專題研習活動。

▲ 超蓮（左）中小學讀名女校聖心，性格乖巧。（相片來源︰何超蓮IG）

其後，超雲分別去過澳洲和英國升學，惟成績一般，據悉未有大學畢業。故超蓮是三房第一個大學畢業的孩子，2012年，超蓮以一級榮譽成績取得英國倫敦大學皇家霍洛威學院（Royal Holloway, University of London）經濟學士。

超蓮怕被人看扁努力進修

超蓮在英國努力讀書，考試期間每日到圖書館溫習，只日睡5小時，常苦讀到凌晨。2018年，超蓮再考獲ACCA國際會計師牌，並完成會計碩士課程。至於猷啟則畢業於美國本特利大學會計及財經學士。

▲ 超蓮是三房第一位大學畢業生，更以一級榮譽畢業於英國倫敦大學。（相片來源︰何超蓮微博）

超蓮曾說過很介意別人覺得她「無料」，入到爸爸的公司被人覺得是「坐直升機」，毫無學歷和閱歷，開會好驚怯場。因此她不斷學習進修，學了的東西是自己的，增強自己信心。

她又分享過，媽媽對他們管教甚嚴，從小便要求他們一定要專心讀書，決定了要做的事，就一定要做好。賭王爸爸也曾教他們做人要謙厚，做一件事不要相信僥倖，要努力、花時間才會取得成功。

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責任編輯︰林綺玲