【戒煙成功】新手爸自初小起吸煙18年　為妻女健康終戒煙︰不為自己也為家人著想

▲ 台灣一名新手爸爸自初小起吸煙，他為了妻兒的健康，決心戒去多年煙癮，又表示「 不為自己也為家人著想」。

戒煙不容易，不過為了家人吸不到二手煙，多困難都會做到。台灣一名新手爸爸自初小起吸煙，他為了妻兒的健康，決心戒去多年煙癮，又表示「 不為自己也為家人著想」。

26歲的王姓新手爸爸近日於Facebook群組「爆廢公社二館」發帖文，以「恭喜自己戒煙成功？」為題，指出自己由小三開始吸煙，直至去年太太懷孕5個月時，他才扚起心肝要戒煙。

剛開始對戒煙一直抱持著期待與不安，不安的原因是，我不斷的問自己，真的會成功嗎？我有那個毅力嗎？

改吸電子煙逐步戒

在戒煙初期，他改吸電子煙，不過他認為這不算戒煙，只是作為代替品而已。他稱，吸電子煙有其好處，例如省錢、尼古丁含量不大等，而且嘴巴不會臭，不用被老婆罵「滾！你很臭」。

他吸電子煙後呼吸順暢了，甚至開始覺得紙煙很臭，朋友或路人在他旁邊吸煙，他都會迴避。

就這樣過了一年多，女兒現在已9個月大，他覺得電子煙已不是生活必需品，於是連電子煙可以不吸。

剛開始是有點問題，容易想睡覺，容易嘴饞想吃東西，過了一個月到目前就都還好啦。

有心就能成功戒煙

他任職送貨司機，不吸煙後開車會覺得空虛，但他一直堅持下去，隨身帶備香口膠有需要時咬。雖然經歷了煙癮難頂的時候，但他總算成功戒煙了，體重還上升了3公斤。

現在的他沒有想偷偷地吸煙的想法，也不想聞到煙味。他分享感受︰

戒不戒煙屬個人意願，但如果你不為自己健康著想，也請為自己家人著想，戒煙不難，有心就能成功。

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責任編輯︰駱秀玲