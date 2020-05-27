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李家超：大量年輕人在暴力案件中出現　今早已拘捕十多人

社會 14:42 2020/05/27

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李家超表示，現時香港面對恐襲風險級別為中度，特區政府正密切審視，加強情報收集。（陳靜儀攝）

保安局局長李家超今日（27日）表示，香港自去年六年至今，除了一連串的暴力活動，更有十多宗涉及爆炸品及槍械的案件，破壞力和數量都極度驚人，這些案件手法和外國恐怖主義活動類似，種種跡象顯示本土恐怖主義正在香港滋生。

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李家超稱，留意大量年輕人在暴力案件中出現，今早亦在不同地方拘捕十多名青年，涉藏有攻擊性武器等，認為教育界、社工及社會人士要教育年輕人守法。

李家超回應議員質詢時稱，警方過去曾檢獲TATP、黑炸藥等不同的炸藥；硝酸鉀、硫酸、乙醇、山埃帶有劇毒或高燃化學品；更檢獲5支真槍及大量子彈，其中一支為半自動步槍。李家超舉例指，這些炸藥和槍械殺傷力極大，在外國恐襲案中常出現，而引爆方法亦與世界各地恐襲手法相似，例如用壓力爆炸彈、手機引爆等。

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李家超表示，現時香港面對恐襲風險級別為中度，特區政府正密切審視，加強情報收集，不排除提升恐襲威脅級別。他強調，政府打擊恐怖主義會以最嚴厲法例處理，在有足夠證據情況下，警方會和律政司研究，引用聯合國《反恐怖主義條例》，亦會凍結目標者的資產，切斷其資金來源，防止他們招募成員。

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記者：林曉君

李家超 律政司 保安局 口罩 香港 收集 聯合國 恐襲

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