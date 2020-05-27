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【港版國安法】李家超：多國有國安法　誰破壞23條立法心中有數 

社會 14:44 2020/05/27

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李家超指香港回歸近23年，對於未能履行憲制責任就23條立法是「不理想」，特區政府亦感到很失望。（陳靜儀攝）

保安局局長李家超回應議員質詢時，舉例稱多國都有國安法，強調立法的原則已指出不會影響港人的合法權益。他又表示，由於《基本法》23條被污名化、妖魔化，特區政府難以在一段可見的時間內就23條立法。

李家超在回應議員質詢時表示，香港回歸近23年，對於未能履行憲制責任就23條立法是「不理想」，特區政府亦感到很失望。

【港版國安法】張建宗稱禁外籍法官審國安案件屬揣測　大律師公會副主席憂損香港司法獨立形象

李家超強調，23條立法是整個特區的責任，不只特區政府要負責，但23條被好多人污名化，「將其醜化到難以相信。」而且大家亦都清楚本地立法程序，現實情況是，有人公然癱瘓政府、公然癱瘓立法會運作、這些對23條立法工作都造成阻礙。
李家超表示，現時有反對派的人要求政府23條立法，他質問，是「係邊個破壞23條立法呢件事情，心中有數，依家就要我哋快點立法。」

李家超以美國、英國、加拿大為例，表示不同國家都有國家安全法例，其中美國至少有20項。李家超表示，香港的國家安全風險日見突顯，修例風波的暴力不斷升級，有恐怖活動的風險，周日的激進衝擊亦印證「港區國安法」的必要和急切性。

司局長齊出動　落區簽名撑國安法

立法會議員毛孟靜批評李家超未有提及很多有國安法的國家，都有真正的三權分立和強大的傳媒，批評李家超不誠實、持雙重標準。李家超反駁毛孟靜是「多重標準」，強調立法的原則已指出不會影響港人的合法權益，反映國家重視保障港人。

【港版國安法】中聯辦譴責暴力違法行為　強調必須維護國家安全

被問及「港區國安法」宣佈之前有無通知特區政府，李家超表示，就某些問題，好多人和特區政府有溝通和交流，但特區政府不會向外公佈有關細節。

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記者：林曉君

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