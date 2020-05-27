【酒店優惠】香港逸東酒店6月推自助餐優惠　預訂可享85折嘗盡泰日韓台美食

▲ 普慶餐廳6月份推新自助餐主題，日式美食專區當然不少得必吃的關東煮、壽司、卷物、及最地道的章魚小丸子等。(酒店提供)

想吃辣炒年糕、咖喱炒蟹、九層塔煎蛋？現在可一站式在一間餐廳嚐個夠，香港逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）將於6月1日推出全新「味覺旅遊」自助餐主題，以港人熱愛的旅行目的地為藍本，提供來自泰國、日本、韓國及台灣的精選地道美食，整個6月期間，預訂自助午餐或自助晚餐更可享85折優惠，一次過可品嚐超過50款亞洲美食，不容錯過！

屆時七個即叫即造的美食專區，會增添不同國家的佈置，把居酒屋、翟道翟、饒河夜市、廣藏市場內的傳統美食、街頭小食甚至夜統統搬到自助餐中；當然更不少得招牌的海鮮冷盤，包括生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、海蝦、凍蟹及青口等源源不絕供應，另外亦備有各式燒焗海鮮，讓您享受鮮味無窮的各國盛宴。

▲ 「味覺旅遊」自助餐主題以香港人熱愛的旅行目的地為藍本。(酒店提供)

除了不同的各國美食之外，每位客人更可獲一張「登機證」，以換取不同地方的特式飲品，包括台式珍珠奶茶、龍眼冰、泰式青檸梳打、乳酸梳打及柚子蜜等，為整個味覺旅程添上完美時刻。

由即日至6月30日，酒店更同時提供不同的住房優惠，讓你以優惠價盡享酒店住宿的同時，更可享用雙人早餐、午餐或晚餐，及即可入住精緻舒適的「逸．新」客房一晚，及享用多元化自助餐。

「味覺旅遊」自助餐：

午市：下午12時至2時30分

星期一至五：港幣$308（成人)、港幣$198（小童及長者)

星期六、日及公眾假期：港幣$378（成人）、港幣$278（小童及長者）

晚市：下午6時30分至9時30分

星期一至四：港幣$568（成人）、港幣$398（小童及長者）

星期五至日及公眾假期：港幣$618（成人）、港幣$448（小童及長者）

(以上價錢須另收加一服務費)

普慶餐廳

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901

記者：Lily