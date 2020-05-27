【新冠肺炎】疫情下3成小巴閒置 有線路首季客量跌逾8成
社會 15:09 2020/05/27
新冠肺炎疫情下公共交通工具經歷了一段寒冬，運輸及房屋局局長陳帆在書面回覆議員質詢時指，估計現時約有三成綠巴及紅巴閒置，更有18段小巴路線的客量大跌逾60%。
陳帆指出今年第一季中，有約416條綠色小巴線的客量錄得跌幅，全港綠巴在今年第一季度的平均每日乘客人次按年跌約四成，具體客量跌幅如下：
|乘客人次跌幅
|涉及路線數目
|≤20%
|104
|21%-40%
|233
|41%-60%
|61
|61%-80%
|16
|>81%
|2
|總數
|416
資料來源：立法會文件
運房局又指，截至今年5月18日，分別有94條綠巴路線的營辦商以疫情為由，向運輸署申請調整班次或調整營運時間，當中82宗申請獲批。
立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2
記者：陳梓蔚