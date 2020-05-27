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【新冠肺炎】疫情下3成小巴閒置　有線路首季客量跌逾8成

社會 15:09 2020/05/27

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疫情下有3成小巴遭到閒置。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下公共交通工具經歷了一段寒冬，運輸及房屋局局長陳帆在書面回覆議員質詢時指，估計現時約有三成綠巴及紅巴閒置，更有18段小巴路線的客量大跌逾60%。

陳帆指出今年第一季中，有約416條綠色小巴線的客量錄得跌幅，全港綠巴在今年第一季度的平均每日乘客人次按年跌約四成，具體客量跌幅如下：

乘客人次跌幅 涉及路線數目
≤20% 104
21%-40% 233
41%-60% 61
61%-80% 16
>81% 2
總數 416

資料來源：立法會文件

運房局又指，截至今年5月18日，分別有94條綠巴路線的營辦商以疫情為由，向運輸署申請調整班次或調整營運時間，當中82宗申請獲批。

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記者：陳梓蔚

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