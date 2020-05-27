  • 29°C
香港時間 : 2020527日 (週三) 15:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

辰衝書店被指欠租　業主入稟追討逾371萬

社會 15:10 2020/05/27

分享：

熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

位於尖沙咀樂道的老牌英文書店辰衝圖書有限公司，日前遭業主入稟高等法院，指欠付租金逾371萬元，要求支付欠租及交回舖位。
 
原告諾思有限公司，答辯人辰衝圖書有限公司。入稟狀指，原告為尖沙咀樂道13至19地下3個舖位佔三分一業權之業主，另一業主RBC Trustee (CI) Limited (下稱RBC)佔三分二業權。

入稟狀指，原告及RBC與答辯人於2005年9月簽訂租約，以月租23.6萬元租賃樂道舖位，答辯人須向原告支付三分一月租近7.9萬元。
 
及至2014年5月，原告指答辯人開始延遲支付租金，原告曾透過律師去信追討不果，期間多次要求答辯人支付欠租，並須將舖位交吉。原告指答辯人自2016年7月至今年5月底欠下租金逾371萬元，遂入稟追討及要求交回舖位。

辰衝書店為老牌英文書店，旗下包括香港圖書文具有限公司（Hong Kong Book Centre Ltd.）及必發圖書有限公司（Kelly & Walsh Ltd.）。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2
 
記者：林育慧

收租 尖沙咀

最高瀏覽

【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
13:49 2020/05/26
【賭王離世】賭王一生多情共4位太太　何鴻燊最掛念首任太太：最愛的已去世
【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎
13:57 2020/05/26
【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎
【食用安全】女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘　驚見鑽出生猛蠕動小白蟲
12:02 2020/05/26
【食用安全】女子鹽水浸洗士多啤梨30分鐘　驚見鑽出生猛蠕動小白蟲