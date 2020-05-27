辰衝書店被指欠租　業主入稟追討逾371萬

▲ （經濟日報資料圖片）

位於尖沙咀樂道的老牌英文書店辰衝圖書有限公司，日前遭業主入稟高等法院，指欠付租金逾371萬元，要求支付欠租及交回舖位。



原告諾思有限公司，答辯人辰衝圖書有限公司。入稟狀指，原告為尖沙咀樂道13至19地下3個舖位佔三分一業權之業主，另一業主RBC Trustee (CI) Limited (下稱RBC)佔三分二業權。

入稟狀指，原告及RBC與答辯人於2005年9月簽訂租約，以月租23.6萬元租賃樂道舖位，答辯人須向原告支付三分一月租近7.9萬元。



及至2014年5月，原告指答辯人開始延遲支付租金，原告曾透過律師去信追討不果，期間多次要求答辯人支付欠租，並須將舖位交吉。原告指答辯人自2016年7月至今年5月底欠下租金逾371萬元，遂入稟追討及要求交回舖位。

辰衝書店為老牌英文書店，旗下包括香港圖書文具有限公司（Hong Kong Book Centre Ltd.）及必發圖書有限公司（Kelly & Walsh Ltd.）。

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記者：林育慧