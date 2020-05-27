一田購物優惠日 萬件荀貨低至1折

2020年度一田百貨（下稱一田）購物優惠日今日開鑼！一田今年首度將優惠期延長至一星期（由5月28日至6月3日），衣食住行逾萬件荀貨低至1折，全線12間分店及10個特別展場同步勁減，仲有每日限定優惠等你去掃貨！

為控制人流，一田今年更特別引入入場預先登記系統，於即日至5月30日及6月3日(4天)入場沙田、大埔、荃灣三間分店百貨部門需預先網上登記http://vip.yata.hk/，其他日子及超市部門則公眾開放。

是次一田減價精選貨品分別有抗疫家電丶夏日水著美妝、卡通床品精品、廚具美食等，囊括一家大細需要。

低至1折震撼區及2折電視專區

打破以往慣例，今年低至1折產品亦逐日推出，多款1折荀貨則成為全城焦點！

部分精選優惠產品：

另外，疫情期間經常要清潔家居，想提高清潔效率，必留意兩款$1000以下的吸塵機：RASONIC無線手提旋風式吸塵機（$799）及BOSCH Readyy'y Lithium 2合1無線手提/直立式吸塵機（$990）。另外，不用$2,000便買到德國高潔消毒蒸氣清洗機及$1,000以下的尚朋堂消毒乾碗櫃，全方位為蝸居消毒。

22折起萌爆Character家居床品精品

一田購物優惠日繼續有逾30隻萌爆卡通坐陣，床品、旅行喼、家居服等應有盡有，部分更低至22折起發售。適逢今年多啦A夢50週年推出限定商品，以及Kumamon、蠟筆小新和Kuromi等多隻經典角色週年紀念，召喚一眾Fans出動收藏。

部分精選優惠產品：

另外，雅芳婷$190兩個抑菌珍珠枕(半價)、$219起抑菌全棉冷氣被(37折)亦是抵買之選，保持睡房衛生宅家安睡更安心。

3折起掃超市美食

全球供應緊張下，一田全力搜羅各國超市食材，今次一田購物優惠日更把超市貨品搶手優惠分4星期連續發放至6月24日，每週推出精選激抵價發售，想搶購心水貨品便要記低日子。第一週搶手美食包括59折澳洲空運直送冰鮮羊膝（$9.9/100克）、67折熊本熊熊本縣雞蛋($20/ 1盒)，第2- 4週更有$108三罐官燕棧紅燒鮑魚(41折) 、 46折2公斤松井愛知之香米（$146/2包）等，為儲糧作最後衝刺。

23折起夏日防曬護膚彩妝

炎夏逼近，戴住口罩都要做足防曬護膚，一田購物優惠日搜羅超過420款低至23折歐美日韓美妝，逾100款美白防曬彩妝護膚套裝更是「$500有找」，必買半價SOFINA潤白美肌防曬套裝（$390）和LANEIGE防曬調色底霜套裝（低至$230），以平價入手美妝，為夏日作好準備。

信用卡消費著數

一田購物優惠日以滙豐或一田信用卡消費，購買指定貨品可享額外95折，再憑同一張信用卡即日累積簽賬淨值滿指定金額，即可換領高達HK$500一田現金禮券/優惠券。多買多著數，是時候出動掃貨!

一田購物優惠日

一田百貨（沙田/大埔/荃灣）：5月28日 - 6月3日 10am - 10pm

5月28日 -30日及6月3日(4天) ：須網上登記入場http://vip.yata.hk

5月31日至6月2日(3天) ：公眾開放

一田超市（沙田/大埔/荃灣/新蒲崗/屯門/旺角/觀塘/西環/將軍澳/元朗/葵芳/北角）：

5月28日 - 6月24日 按各分店營業時間

全期公眾開放

詳情請瀏覽：https://vip.yata.hk/

（資料由客戶提供）

