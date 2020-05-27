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【烹飪教煮】鹽焗奄仔蟹零失敗食譜　美食作家分享不會甩鉗甩爪秘訣

休閒 15:59 2020/05/27

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

鹽焗奄仔蟹零失敗食譜。

世界上沒其地國家的人，比香港人更懂海鮮，對吃海鮮之刁嘴，更是無人能及。香港市場上賣的活蟹，品種繁多，有花蟹、紅蟹、白蟹、藍蟹、三點蟹、青蟹、奄仔蟹等，還有進口的美國阿拉斯加蟹、法國麵包蟹、日本松葉蟹和鱈場蟹，香港人真是有口福了。

每年四、五月，是奄仔蟹膏滿肉甜的季節，現在正是當造時候。流浮山白泥一帶出產的，叫本灣奄仔蟹，市場上也有菲律賓來的奄仔蟹，體形較大，但更多人喜歡吃本灣奄仔蟹。買肉蟹膏蟹，最怕捆蟹的鹹水草是粗粗的一大束，估計與蟹的重量不相伯仲，但買奄仔蟹通常是以隻計算，明碼實價，不用過秤。

在酒家吃叫做油鹽焗奄仔蟹，俗語說「因為時間關係」，其實是先蒸後煎，並非真正用鹽生焗。自己動手做鹽焗奄仔蟹，做法簡單，比做炒蟹還要容易，保證美味，不會失手。

買3隻奄仔蟹，每隻約4両，沖水洗刷淨，不要解開捆繩，放入冰箱的冰格，冷凍10分鐘取出才進行烹調，這樣做能使蟹昏迷，在加熱的過程中，不會因為掙扎而弄甩蟹鉗和爪。

做法：

1、燒紅白鑊，倒入一包粗鹽（約600克），把鹽翻炒至灼熱，加一湯匙五香粉炒勻，將蟹的捆繩拆開後迅速放入，蟹肚向上埋在鹽堆中，加蓋，中大火焗5分鐘後，轉小火再焗20至25分鐘（視乎蟹的大小）。

2、把蟹取出，剝去蟹掩，把蟹連蟹蓋斬開兩邊即可。

撰文 : 方曉嵐 陳家厨坊

海鮮 食譜

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