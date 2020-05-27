【排毒茶飲】雀斑加重皮膚油膩是濕重警號　北芪炒米水為身體「抽濕」

▲ 北芪炒米水是去濕佳品。

又到淋淋濕濕的季節，為了讓環境乾爽不會佔上霉氣，抽濕機早已大派用場。人的健康也一樣，正所謂體內濕氣過重，自然變肥胖不特止，還有其他小毛病接踵而來，例如睏倦、頭暈、腸胃不佳、四肢沉重提不起勁、雀斑加重、皮膚油膩，偶然冒出濕疹、大便溏稀。到了這個時候，真要快快為自己「抽濕」了。

我也正在為自己「抽濕」，用的方法好簡單：早上睡醒了馬上起來不懶床，比平時更多運動身體和曬太陽，讓身體出汗，但絕不是大汗淋漓那種，是中醫說的「微微但見出汗」而已。另外，也會食用一些利尿的天然食品，例如每日在湯水裏或白飯中放入一大茶匙純正薏米粉。

還有一個「抽濕」茶飲，就是飲北芪炒米水。方法很簡單：

1、半飯碗白米放入白鑊內，以慢火快炒至微金黃色。

2、將炒米跟北芪（大條的三條，細條的則用四條），一齊放入瓦罉內，加入三飯碗清水，以大火煮滾後，轉小火煮十五分鐘。

茶飲煮好後，就只飲湯水。翌日可以翻煲一次，但只需加入兩碗開水，煮10分鐘左右，便可飲用。北芪跟薏米粉一樣，都是利尿去水腫良品，好多人都會用此品來減肥呢！