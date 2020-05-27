兩商戶涉虛假聲稱數碼運動相機規格　違商品說明條例遭罰款

▲ （經濟日報資料圖片）

香港海關早前接獲舉報，指深水埗一間數碼相機商戶涉嫌出售一款附有虛假商品說明的數碼運動相機，經初步調查後發現另一間位於旺角的商戶亦有出售同款相機；經進一步調查及專家測試後，海關證實該規格為虛假聲稱，並在該兩間商戶檢獲該款共30部附有虛假商品說明數碼相機。

一名數碼相機商戶的獨資東主因供應及管有，已應用虛假商品說明的數碼運動相機作售賣用途，反《商品說明條例》，今於九龍城裁判法院被判罰款1萬元；同時其亦為另一間涉案數碼相機商戶的董事，他與該另一商戶亦於今日各被判罰款1萬元。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，消費者於購買商品時，亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：陳正怡