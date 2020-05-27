【濫收車資】回港女生通過檢測搭的士回家　司機自稱「特別消毒車」強收$200附加費

▲ 一名剛從外地返港的女生乘搭的士時，卻被司機以的士為「特別消毒車」為由，另加收200元車資。

在新冠肺炎疫情下，不少從外國抵港的旅客及港人均須首先前往指定酒店等待初步檢測結果後才可離開，但有無良的士司機竟乘機發「疫情財」。據一名剛從外地返港的女生日前在網上指控，她在當局指定的酒店得悉通過檢測的消息便獲准離開。她亦被指示前往的士站乘搭的士返回粉嶺，沒想到司機竟聲稱的士為「特別消毒車」，到埗後強行向她加收200元，車資最終高達587.3元。

據女事主昨日（26日）在facebook群組「Fanling 粉嶺」發文指，自己日前回港後就被送往九龍城富豪東方酒店等待檢疫化驗結果，當得知檢疫結果呈陰性後便獲准回家。但由於她在九龍城人生路不熟，加上她想立即直接返回粉嶺家中，故所有檢疫人士基本上一出酒店門口，便會被指去的士站搭乘的士。

當時已十分疲倦的女事主上車後，司機卻聲稱的士是「特別消毒車」，專門接載完成入境化驗程序的人士，所以需要加收費用，但車上未有列明要加收的金額。當女事主返抵粉嶺寓所時，司機竟直接在收費表上加收$200，從九龍城到粉嶺的車資合共高達$587.3。

女事主又指，當時司機位及副駕位的中間全程都有個黑布袋遮擋視線，讓她根本看不到司機證，索取單據時司機更刻意撕走車牌號碼的那行，而且單據上的的資料亦與車程完全不相符，「數字極不合理，根本是亂來的」。

女事主表示自己當時落機後已經在亞博館逗留了6小時，後來又在酒店等待了一晚，本身已感到非常疲倦，所以當時「一心只想快啲返屋企」，並指自己分享這次經歷只是為了提醒其他人「覺得有唔妥真係要出聲」、「幾攰都要打醒十二分精神」，又批評涉事司機「影衰其他的士業界人士」。

帖文經發布後，不少網民都批評司機坐地起價的行為，「雖然家陣生意難做，但咁陰質都好有問題」、「唔落車即刻叫佢去差館，咁佢就唔會收多你200」、又建議事主向運輸署投訴。

更多有關的士的網絡熱話，請看:

【的士鬧劇】2孩港媽搭的士不戴口罩狂噴口水 好心司機提醒反被鬧最終一句撃退

【好心有好報】的士兜錯路暖心乘客不計較 落車電腦遺後座司機折返歸還

【魚目混珠】的士司機疑用台幣扮港幣找錢 港媽手拖子女未數清大呻被騙

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王俊賢