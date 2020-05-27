【酒店優惠】沙田萬怡酒店推住宿優惠　999元Book房歎A4和牛入饌點心下午茶

▲ 即日起於沙田萬怡酒店Book房可享兩款優惠，歎下午茶或流行熱海鮮袋。（沙田萬怡酒店提供）

疫情下無得周圍飛，留港歎吓未嘗不是一件好事。香港沙田萬怡酒店推出兩款全新住宿優惠，讓你和另一半、家人能於酒店房內放鬆一下，睇靚景食好嘢！

1.樂活下午住宿優惠 歎和牛下午茶

星期日至四期間，可透過預訂樂活下午 (Tea-rrific Retreat) 住宿優惠，於房內享用下午茶及氣泡酒。

下午茶包括精選英式鬆餅及鹹甜美點，由即日起至2020年6月30日，會供應以澳洲A4和牛入饌的鹹點及以多種莓果巧製的甜點。

優惠包括:

高樓層、河畔景觀 特等客房 (Premier Room) 或 開放式套房 (Studio Suite) 住宿

歡迎禮品

房內享用兩位用下午茶一份及氣泡酒一支 (下午二時半至五時供應)

延遲退房至下午三時

特等客房每晚港幣$990起，開放式套房每晚港幣$1,490起。優惠有效期至2020年7月16日。

▲ 於客房內，可觀賞整片城門河畔的美景。（沙田萬怡酒店提供）

2.滋味假期住宿優惠 熱海鮮袋

星期五至六期間，可透過預訂滋味假期 (Fun-tastic Foodcation) 住宿優惠，於客房享用源自美國南部的流行熱海鮮袋，配上氣泡酒。

海鮮袋有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、大蝦、和風鮑魚、鮮魷魚、八爪魚、花甲、藍青口及三文魚柳。

▲ （沙田萬怡酒店提供）

優惠包括:

高樓層、河畔景觀 特等客房 (Premier Room) 或 開放式套房 (Studio Suite) 住宿

歡迎禮品

房內享用精選沙律盤、熱海鮮袋、甜品拼盤及氣泡酒一支 (晚上六時至十時供應)

MoMo Café 雙人早餐

延遲退房至下午三時

特等客房每晚港幣$1,200起，開放式套房每晚港幣$1,700起。優惠有效期至2020年7月18日。

預訂及查詢：

網址：Marriott.com/HKGST （推廣代碼 YX1）

電話：3940.8812