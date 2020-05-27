【不斷更新】多區現示威堵路　警方於旺角中環銅鑼灣拘捕約240人

▲ 警方在中環清理路障。（曾耀輝攝）

《國歌條例草案》今日（27日）在立法會恢復二讀，加上「港版國安法」訂立在即，有人發起多區示威抗議。中環、金鐘、銅鑼灣、旺角均有示威者堵路，警方一度拘散。警方下午約3時半指，於中環和銅鑼灣拘捕約180人；下午約4時指，於旺角拘捕逾60人。

旺角

【16:08】警方指，在旺角以非法集結罪拘捕逾60人。

【15:23】警方指：下午約2時45分，有示威者佔據旺角彌敦道一帶的行車線。人群一度走出馬路，行車線上大量行駛中的汽車被逼停下。部分人一度走近行駛中的車輛，情況非常危險。有人將垃圾放置在馬路中心，阻礙行車。由於現場交通非常繁忙，受堵路影響，目前旺角區一帶交通嚴重受阻。警方已即時到場執法，並多次警告示威者返回行人路。警方正在現場疏導交通，為車龍開路，希望盡快回復道路暢通。警方警告示威者停止非法堵路，警方會採取執法行動。

▲ 有女學生於旺角被捕。（陳國峰攝）

▲ 警方在旺角朗豪坊對出舉藍旗。（陳國峰攝）

【14:50】彌敦道有示威者堵路，警方舉黃旗要求示威者散去，其後截查近百人

【14:10】多名示威者於朗豪坊聚集，部分人走出彌敦道馬路，防暴警上前制服，數名示威者被捕

中環

【15:23】警方在中環及銅鑼灣，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。

警方指，下午約1時，分別有羣眾在中環畢打街及銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街一帶集結叫囂，破壞社會安寧。其中在中環，更有人佔據附近馬路，阻塞交通。警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次提醒羣眾集結行為已違反香港法例第245章《公安條例》，並警告羣眾停止集結，立即離開，但部分人依然拒絕聽從。警方遂採取執法行動，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。

【14:30】警方在畢打街作最後警告，期後拘捕最少1名示威者

【13:53】警方再發射胡椒球彈驅散示威者，現場交通受阻。

▲ 警方於中環驅散示威者。（曾耀輝攝）

【13:50】警方於中環再次舉藍旗，要求示威者離開。有店舖落閘，現場仍有多名示威者高叫口號。

【13:26】防暴警員在畢打街發射多發胡椒球彈驅散人群

▲ 警方於中環多次發射胡椒球彈，驅散示威者。（曾耀輝攝）

【13:15】近千人走出畢打街堵路，有防暴警員衝出截查。

【13:00】置地廣場有人聚集及叫口號，部分人堵路，警方舉藍旗，要求示威者散去

銅鑼灣

【15:50】防暴警員舉起黑旗

【15:23】警方在中環及銅鑼灣，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。

警方指，下午約1時，分別有羣眾在中環畢打街及銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街一帶集結叫囂，破壞社會安寧。其中在中環，更有人佔據附近馬路，阻塞交通。警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次提醒羣眾集結行為已違反香港法例第245章《公安條例》，並警告羣眾停止集結，立即離開，但部分人依然拒絕聽從。警方遂採取執法行動，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。

【15:23】防暴警員一度於波斯富街推進，數十名被截查人士被帶上警方旅遊巴。

【13:55】鵝頸橋有市民走出馬路，並沿軒尼斯道往金鐘方向遊行

【13:30】希慎廣場Apple store外有近50名市民遭截查，他們並警方指示坐於地上。

▲ 大量示威者被警員要求坐於希慎廣場外。（黃傑偉攝）

▲ 有老人家在希慎廣場外和警員對罵。（黃傑偉攝）

【12:50】商場外的警員舉黃旗，要求示威者散去。

【11:30】銅鑼灣希慎廣場內有約100人聚集，高叫反修例口號及唱歌，希慎商場部分入口封閉

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責任編輯：伍瑋瑋