【不斷更新】示威者多區示威　警方各區拘捕逾300人

▲ 警方在中環清理路障。（曾耀輝攝）

《國歌條例草案》今日（27日）在立法會恢復二讀，加上「港版國安法」訂立在即，有人發起多區示威抗議。中環、金鐘、銅鑼灣、旺角均有示威者堵路，警方一度拘散。警方下午約1時半在灣仔以涉嫌參與未經批准集結拘捕50人、下午約3時半於中環和銅鑼灣拘捕約180人、下午約4時指於旺角拘捕逾60人。

警方在近下午6時發文指，截至下午5時半，警方拘捕逾300人，涉及罪行包括藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、非法集結及參與未經批准的集結等。

警方又指，由今日凌晨至早上時份，各區有零星暴力違法行為，包括有暴徒縱火焚燒雜物、向港鐵路軌投擲大型雜物，以及在馬路上擺放鐵釘刺穿汽車車軚等。而下午開始，旺角出現堵路，中環、金鐘及銅鑼灣等地亦有羣眾集結及叫囂。

旺角

【16:54】警方指，再有羣眾走出旺角馬路，在彌敦道多條行車線放置大量垃圾、霉爛的紙皮箱及道路工程牌等物品，堵塞馬路，車輛無法駛進相關路段。警方迅速到場執法，有人架設傘陣與警方對峙，之後四散逃走。警方正在清除路上的障礙物，會盡快重開馬路。

【16:38】示威者一度佔據一段彌敦道，及後堵塞旺角多條內街。

▲ （陳國峰攝）

【16:08】警方指，在旺角以非法集結罪拘捕逾60人。

【15:23】警方指：下午約2時45分，有示威者佔據旺角彌敦道一帶的行車線。人群一度走出馬路，行車線上大量行駛中的汽車被逼停下。部分人一度走近行駛中的車輛，情況非常危險。有人將垃圾放置在馬路中心，阻礙行車。由於現場交通非常繁忙，受堵路影響，目前旺角區一帶交通嚴重受阻。警方已即時到場執法，並多次警告示威者返回行人路。警方正在現場疏導交通，為車龍開路，希望盡快回復道路暢通。警方警告示威者停止非法堵路，警方會採取執法行動。

▲ 有女學生於旺角被捕。（陳國峰攝）

▲ 警方在旺角朗豪坊對出舉藍旗。（陳國峰攝）

【14:50】彌敦道有示威者堵路，警方舉黃旗要求示威者散去，其後截查近百人

【14:10】多名示威者於朗豪坊聚集，部分人走出彌敦道馬路，防暴警上前制服，數名示威者被捕

中環

【15:23】警方在中環及銅鑼灣，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。

警方指，下午約1時，分別有羣眾在中環畢打街及銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街一帶集結叫囂，破壞社會安寧。其中在中環，更有人佔據附近馬路，阻塞交通。警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次提醒羣眾集結行為已違反香港法例第245章《公安條例》，並警告羣眾停止集結，立即離開，但部分人依然拒絕聽從。警方遂採取執法行動，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。

【14:30】警方在畢打街作最後警告，期後拘捕最少1名示威者

【13:53】警方再發射胡椒球彈驅散示威者，現場交通受阻。

▲ 警方於中環驅散示威者。（曾耀輝攝）

【13:50】警方於中環再次舉藍旗，要求示威者離開。有店舖落閘，現場仍有多名示威者高叫口號。

【13:26】防暴警員在畢打街發射多發胡椒球彈驅散人群

▲ 警方於中環多次發射胡椒球彈，驅散示威者。（曾耀輝攝）

【13:15】近千人走出畢打街堵路，有防暴警員衝出截查。

【13:00】置地廣場有人群聚集及叫口號，部分人堵路，警方舉藍旗，要求示威者散去

銅鑼灣

【15:50】防暴警員舉起黑旗

【15:23】警方在中環及銅鑼灣，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。

警方指，下午約1時，分別有羣眾在中環畢打街及銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街一帶集結叫囂，破壞社會安寧。其中在中環，更有人佔據附近馬路，阻塞交通。警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次提醒羣眾集結行為已違反香港法例第245章《公安條例》，並警告羣眾停止集結，立即離開，但部分人依然拒絕聽從。警方遂採取執法行動，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約180人。

【15:23】防暴警員一度於波斯富街推進，數十名被截查人士被帶上警方旅遊巴。

【13:55】鵝頸橋有人走出馬路，並沿軒尼斯道往金鐘方向遊行

【13:30】希慎廣場Apple store外有近50人遭截查，他們按警方指示坐於地上。

▲ 大量示威者被警員要求坐於希慎廣場外。（黃傑偉攝）

▲ 有老人家在希慎廣場外和警員對罵。（黃傑偉攝）

【12:50】商場外的警員舉黃旗，要求示威者散去。

【11:30】銅鑼灣希慎廣場內有約100人聚集，高叫反修例口號及唱歌，希慎商場部分入口封閉

【10:39】警方指，早上約10時，警員在銅鑼灣東角道附近巡邏期間，發現一名22歲男子形跡可疑，遂上前截查。警方在該男子背囊中搜出汽油彈、火機及鎚仔等武器。男子涉嫌在公眾地方管有攻擊性武器被捕。

葵涌/葵興

【08:09】警方指，早上7時許，警方接報指有十數名身穿黑衣的示威者在葵涌安捷街及大白田街一帶集結，縱火焚燒垃圾桶及雜物，之後迅速逃離現場。案件暫列縱火案處理，警方現正全力搜證追緝疑犯。

【07:56】警方指，有示威者向葵興港鐵站的列車路軌投擲圍欄，來回軌道均被阻礙，當時未有列車駛經該處。

【07:00】警方指上午6時許，一名16歲男子在葵涌警署附近徘徊，期間遇見警察並拔足逃跑。警方將其截停，在他身上搜獲一支螺絲批，涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

油麻地

【14:00】警方指，下午約2時油麻地一帶巡邏時，在新填地街及咸美頓街交界附近，發現一名14歲少年正手持一枝裝有鐵釘的木棍，遂上前截查。警方之後在其背包搜獲汽油彈及鐵釘等武器，以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕。經調查後，警方懷疑他與5月10日另一宗發生在油麻地區的刑事毀壞案有關，並以相關罪名將其拘捕。

【14:00】警方指，下午約2時，警方巡經油麻地登打士街時，發現有人將圍欄及摺枱等雜物推出馬路，堵塞一條行車線。警方迅速上前制服一名18歲男子及一名17歲女子，以涉嫌公眾地方行為不檢將他們拘捕。

紅磡

【07:00】警方指早上約5時半，有示威者在蕪湖街附近路面用鐵釘阻塞交通

深水埗

【07:10】警方指，在深水埗青山道及九江街交界附近截查兩名分別15歲及18歲少年，在他們身上搜獲多個汽油彈、眼罩及頭盔，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

荃灣

【07:54】警方指，兩名分別14及15歲身穿校服的學生在荃灣沙咀道近咸田街一帶徘徊，形跡可疑。警察上前將其截停，在其背囊搜出頭盔及防毒面具等工具，涉嫌藏有工具可作非法用途及遊蕩被捕。

黃大仙

【09:48】警方指，凌晨約4時，警方在黃大仙鳳舞街巡邏期間，發現兩名男子形跡可疑，遂上前截查。二人一度嘗試逃跑離開，但被警員成功截停。其後，警員在他們身上搜獲索帶，及在現場檢獲一把鎅刀及一把剪刀。而根據現場觀察所見，該處有作道路工程用途的臨時圍欄被人以索帶綁起。兩名男子涉嫌藏有工具可作非法用途被捕，二人年齡分別為16歲及22歲。

灣仔

【10:43】警方指，早上約9時，一輛停泊於灣仔鴻興道路邊的私家車，在看見警車巡邏經過時，便以慢速行駛，駛向紅磡海底隧道（九龍方向），形跡十分可疑。警方截停有關車輛，並在車上搜獲頭盔、防毒面具、勞工手套等工具。車上32歲男司機及四名年齡介乎16至17歲的男乘客涉嫌藏有工具可作非法用途被捕，警方拖走涉事私家車。

香港島薄扶林道

【11:31】警方指，早上約9時半，有車輛沿香港島薄扶林道駛至嘉林閣附近時，車軚被路面上的鐵釘刺穿。警方到場調查後，發現有人刻意以塑膠管穿起鐵釘，放置在行車路面上，嚴重危害道路使用者的安全。

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責任編輯：伍瑋瑋