稱被催淚彈擊中受影響　無業漢涉辱罵警員否認擾亂秩序

▲ 被告王偉威。（經濟日報記者攝）

51歲無業漢涉於旺角街頭時，疑被催淚彈擊中，受影響下以粗言辱罵便衣警員，事後被捕，早前否認1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，案件今(27日)於九龍城裁判法院開審。便衣警作供指，被告向警方防線舉機拍照，及後以粗言辱罵及大叫「X差佬，我頭先無啦啦食咗兩個催淚彈」，身邊聚集的人同時起哄。被告自辯稱，當時受被催淚煙影響，有關言詞只是助語詞，而大叫時身邊亦沒有人。

被告王偉威（51歲），報稱無業，被控1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。控罪指他於2019年11月10日在旺角彌敦道與亞皆老街的公眾地方，作出擾亂秩序的行為，即不斷喧嘩，而意圖激使他人破壞社會安寧，或上述行為相當可能會破壞社會安寧。

西九龍重案組警員區志成作供指，區指案發當日便衣執勤，他看見旺角惠豐中心外有10多人聚集，部分人在叫囂，警方呼籲他們離開，否則作出拘捕。區指人群未有散開，期間他留意到被告疑似舉機向警方防線拍攝。

區續指，及後警方再次作出警告，被告與人群仍未有散去，被告更大叫「X差佬，我頭先無啦啦食咗兩個催淚彈」，在被告身邊聚集的人同時起哄及大叫，情緒高漲，被告轉身離開。區指與數名警員截停被告調查，期間區臭到被告身上有酒氣，並傾前身體撞向警員，區遂將他按在地上制服。

區又指，被告叫囂時只講了兩句，即「x你老母」及聲稱自己中催淚彈，2分鐘後便被捕，當時沒有跡象顯示被告受酒精影響。另外，區同意到場設防線前，有警員曾在場清理路障，亦曾使用催淚彈。

代表被告的當值律師向區指出，警員誤會被告用手機拍攝，並擔心會拍到警方執法時的不合理行為，故以各種藉口拘捕被告，區否認說法。

▲ 警員區志成（右）今於九龍城裁判法院作供。（經濟日報記者攝）

被告被裁定表證成立，被告自辯時指，案發時他路過案發地點，有催淚彈射中他的右大腿。被告強調沒有對在場警員感不滿，他否認大叫時夾雜的粗言具侮辱成分，被告強調當時只是被催淚煙影響，有關言詞只是助語詞，被告堅稱大叫時身邊沒有人，惠豐中心外亦沒有人聚集。

被告續供稱大叫時，曾有警員對他舉槍及以電筒照射，及後警員截停他時曾夾雜粗言說「依家拉你」，更要求他交出手機，檢查其手機內的訊息及影片，被告否認期間曾推撞警員。控方問及被告是否針對警察時，被告則指自己支持警察執法。案件明續審，待控辯雙方呈交書面陳詞。

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記者：林欣樂