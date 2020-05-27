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【食不安心】元朗馳名食店驚現「走地雞翼尖」　員工就地處理雞翼尖污水遍地

食用安全 16:13 2020/05/27

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

有網民發現元朗一間馳名甜品小食店外，竟有員工公然在地上處理雞翼尖。

食物講究的是乾淨處理，才可以食得安心！元朗一間馳名甜品小食店外，被人拍攝到有員工公然在邋遢不堪的地面上處理雞翼尖，污水流滿一地，衛生問題成疑。網民笑稱是「走地雞翼尖」，呼籲住在元朗的街坊要小心。

【食不安心】腳踩砧板換價錢牌恐鞋底播毒　將軍澳街市豬肉檔店員被轟無品

有網民昨日在Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發帖，詢問：「請問相片中馳名元朗嘅走地雞翼尖邊度買到？」該名網民又分享了數張照片，相中可見有一堆雞翼尖被傾倒在地上，茶褐色的污水遍地。

有身穿橙衣的員工以彎身姿態，處理地上一堆雞翼，衛生成疑。（圖片來源：PLAY HARD 玩硬）

有身穿橙衣的員工以彎身、半蹲姿態，處理地上一堆雞翼，部分雞翼尖散佈在地上，部分就被裝在紅桶內，衛生成疑。

發帖網民笑稱這是「走地雞翼尖」、「環保涼粉」，又呼籲元朗街坊不要食用。帖文引來網民議論紛紛，短時間內就有逾百網民留言。有網民表示：「見怪不怪，但我未食過」、「元朗人係唔食呢間嘢㗎」、「佢真係堅污糟」、「吸地氣，先夠味」。

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責任編輯：王俊賢

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