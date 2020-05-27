【親子教育】孩子乏專注力表現散漫家長無符？　專家籲父母放下手機每天抽空與子女溝通互動

疫情持續數月，家長和子女一起待在家的時間增多，更容易出現管教問題，甚至演化成親子衝突。香港教育大學兒童與家庭科學中心早前啟動Take a SIP家長教育計畫，分別邀請了18組家庭親身體驗，並製作成13集短片於網上播放，並每兩星期更新一集。

▲ 林俊彬博士（左）及劉怡虹博士（右）積極推動Take a SIP 家長教育計畫。（受訪者提供）

據該中心聯席總監林俊彬博士指出，S-I-P是指Science Informed Parenting，顧名思義，目的是向家長介紹有實證基礎的教養方法，整個系列環繞3個範疇，包括建立親子關係、鼓勵正面行為及處理負面行為。

而在每集短片中，林博士與幼兒教育學系副系主任劉怡虹博士，也會與參與家庭即時互動，並向家長提供教養建議。

拆解管教疑難

林俊彬博士表示，為展示真實情況，參與計劃的家庭事前並不知道活動內容，他們需要即場觀察家長與孩子的互動，作出回饋和建議。

早前已在網上推出的首集《仲玩手機？》，場景設定為家長與孩子在玩親子遊戲，林博士則刻意透過手機聯繫家長，並要求家長即時回覆，家長在遊戲中不停使用手機，孩子很快就感到沒趣，完全不能專注於遊戲當中。其後，家長放下手機，全心參與遊戲，孩子即時投入活動，之前的不專注行為亦一掃而空。

林博士補充：「很多家長看見子女表現散漫，只會不斷叫小朋友專心些。我們建議家長放下手機，每天花20至30分鐘專心與子女互動，孩子的專注力自然會提升，更會願意主動探索新事物，行為問題亦會隨之減少。」

▲ 中心邀請了18組家庭參與不同的活動和遊戲，親身體驗有科學根據的教養方法，並即時向家長提供教養建議。（受訪者提供）

劉怡虹博士亦強調，影片中提及的方法有研究基礎、簡單易明，也可從生活細節著手，適合每一個家庭。她舉例，在《指點迷津》一集中，家長和孩子需要合作完成任務，孩子被蒙著眼睛，並只能使用一隻手，透過家長的說話指引，將地上指定顏色的紙杯放入箱中。這個遊戲讓父母體會清晰指令的重要性。

劉博士又說：「很多父母見到子女沒有聽從指令，都會感到生氣。然而，這可能是子女不明白指令，又或是不知如何遵從。父母提供指令時，要注意指令的步驟是否清晰，更應多運用正面指令，避免使用『你不要這樣做……』等負面字眼。」

林博士續稱，只要家長願意嘗試作出小改變，持之以恒，慢慢就可以在孩子身上看到大改變。」

劉博士補充，每個孩子和家庭都是獨特的，適合的教養方法亦會有所不同。中心希望能透過這個計畫，為家長們在教養路上提供方向。

記者︰陳絲韻