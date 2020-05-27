高中復課首日有學生手持標語表達訴求　校長：學校應秉持教育專業教導學生

▲ 廠商會中學校長麥耀光觀察到學生今日上課特別安靜及留心聽書，亦配合校方分流安排。（陳靜儀攝）

中三至中五生今日（27日）復課，疫下學校按指引只上半日課，位於深水埗的一間學校提早在下午1時半放學，有學生表示首日戴口罩上課感到不習慣，認為沒有必要復課，而今早曾在學校表達政治訴求的學生為免影響同學，最終亦沒有參與罷課。該校校長認為學校應秉持教育專業，教導學生。

就讀中四的黃同學表示，要戴著口罩上課感覺侷促，多少有些不習慣，他又認為復課「冇乜必要」，「同學都已經習慣網上教學，突然間開學要縮短教學時間，我覺得跟網上教學的成果差不多。」

李同學表示，重返校園可以再跟同學見面，感到十分開心，認為學校環起尚算乾淨，因學校有量體溫等措施，故不太擔心受感染。

廠商會中學校長麥耀光總結今日復課的情況，觀察到學生上課特別安靜及留心聽書，小息時，學生到地下小食部購買食物時，有配合分流安排有序排隊，其餘學生亦有聽校方吩咐留在課室休息。

麥耀光續指，從這些細節可以留意到現今學生十分受教，以今早曾在操場舉起標語表達訴求的學生為例，引述該名學生事後向校方稱，不希望影響其他同學，所以之後都沒有罷課，有回課室上課。而今日該校共有24名學生缺席，其中4人是正在內地或回港後接受家居隔離，其餘學生因身體不適請假。

麥耀光續說，學校應保護學生，沒有需要的話不應干擾學校運作，「尤其是停課3、4個月，復課後大家都有許多感情上、學業上的事情需要處理，不應節外生枝。」他指出，外面不同團體有不同聲音，強調學校應秉持教育專業，作為教師即使有個人價值取向或人生觀，亦不應強加到學生身上，應教導及引領學生做出社會大家都有共識、認為合適的行為。

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記者：馮琪雅