【強迫症】強迫症妻子有潔癖逼老公沖涼1小時　愛妻號老公1日沖涼4次皮膚通紅

▲ 精神科醫生分享遇過的嚴重強迫症個案。

很多人笑言自己患有強迫症，但真正的強迫症到底是怎樣的？精神科專科醫生歐陽國樑接受TOPick訪問時，分享自己遇過最惡劣的強迫症個案。事主患有潔癖，不但每日要求丈夫清潔床舖、廁所，更要丈夫沖涼4次，每次長達1小時。

歐陽醫生分享，曾經有名病人自己患有潔癖，十指不沾陽春水，每日都要求丈夫清潔床舖、廁所，然後沖涼1小時，1日4次。所以與丈夫見面時，丈夫的雙手、臉部皮膚已經通紅，相信是因過份清潔所致。

她的老公真的很愛她，真的跟足她要求去做。由朝到晚都沖涼。

由於情況嚴重，歐陽醫生除了開藥治療患有強迫症的妻子，讓她平靜下來外，也花了不少時間和心思在丈夫身上。

我直接跟她老公說，太太情況這麼嚴重，你有份的。

他認為，如果丈夫不是這麼配合，太太情況不會愈來愈嚴重，所以他反而花了更多行為治療的時間在老公身上。

病人以前已有潔癖、強迫症，不過加上老公配合，才愈來愈誇張。要改變老公，太太才有機會好轉。

什麼程度才算患有強迫症？

歐陽醫生指，如果單純是潔癖、貪整齊、做事小心，這些事不會影響生活、身邊人，就不算是強迫症。如患有強迫症，最少會影響個人情緒、生活：「叫做『症』，即是要去到治療的程度。」

據青山醫院精神健康學院，強迫症有以下病徵：

不斷重複的思想，阻止不了這些思想的出現，並覺得非常厭惡

例子：懷疑沒有鎖好門窗

強迫行為

例子：經常洗手、重複要求別人告訴你每件事都很妥當

強迫症患者從不覺得那些強迫行為令人愉快，相反是一些令人不快的負擔或要求，通常會感到緊張、焦慮、害怕、內疚、厭惡或抑鬱。

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記者：楊宛茜