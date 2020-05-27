【墮落花】溫碧霞自小遭父嚴管缺安全感　美魔女婚後不生育領養孤子如己出

▲ 從影30多年的溫碧霞（Irene） ，憑電影《墮落花》演活毒后，摘下愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節最佳女主角桂冠。

從影30多年的溫碧霞（Irene） ，憑電影《墮落花》勇奪愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節最佳女主角。首度封后，她形容那是夢寐以求的事。

談到戲中她吸毒、被毒打、跟陳漢娜有激情演出，我行我素的她卻說樂在其中，最重要可突破演技。很多人都好奇她有何不老秘訣，美魔女溫碧霞就在訪問揭開箇中關鍵。

▲ 溫碧霞形容其角色阿雨，雖然被父親視為公主，但身不由己染上毒癮，是悲劇人物。（劇照）

溫碧霞、陳漢娜、陳煒等主演的《墮落花》，由曾拍《G殺》的新晉導演李卓斌執導，故事猶如女版《門徒》，帶觀眾投入一個充滿權鬥和罪孽的冰毒世界。

談到戲中飾演毒女傅如雨的溫碧霞說︰「導演一開始給我睇劇本時，已很喜歡。這些有毒癮的角色，和自己有很大反差，令我很想去挑戰自己。」她強調拍攝之前做了很多資料搜集，了解吸冰毒的人情緒上的落差甚大，又刻意減磅增加角色的憔悴感。

戲中阿雨離家失蹤20年，卻在家族最動盪的時期回歸策劃復仇大計。她跟集團內各陣營的人以及警方，均有複雜的關係。 「阿雨由細到大，都不能夠計劃自己的人生，一切受制於她爸爸，所以她是一個悲劇人物。」

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▲ 電影《墮落花》中，溫碧霞和陳漢娜飾演姊妹，兩個生活在冰毒世界的女子，其成長都有點身不由己。（陳智良攝）

保持我行我素作風

15歲拍電影《靚妹仔》出道成名，早年以性感形象見稱的溫碧霞形容自己向來有自信，尤其是演戲。不過，她2011年才憑《英雄 ‧ 喋血》取得首個獎項（澳門國際電影節最佳女配角），而《墮落花》就令她獲得演藝生涯中首個影后寶座（第8屆絲綢之路國際電影節最佳女主角），她坦言︰「得獎是夢寐以求的，令我覺得要更加努力做好自己。」

▲ 陳漢娜形容阿雪對阿雨有一見如故感覺，那場親熱戲當中包含一份憐憫之情。（劇照）

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Irene指跟阿雨這角色和她本人反差大，但阿雨的神秘女人氣息，以及永遠都活在自我世界裏的態度，跟她本人倒是有點接近。「我到現在對着陌生人，都是自然會築起一道牆，我不是很容易交心的人，較傾向自我保護。而我由細到大對工作的態度，都是相當我行我素。」

Irene坦言，其性格跟成長背景有關︰「我小時候和家人沒有太多溝通，雖然有很多哥哥姊姊，但他們和我的年紀相差很遠，所以不了解我。」她又指出︰「因為我爸爸是軍人（曾為中華民國國軍軍官），管得我們很嚴。試過有男仔打電話搵我，他即刻cut線，所以形成了『你愈唔畀我，我便愈要出去』的反叛心態。 」

▲ 溫碧霞指出，戲中的阿雨因為有毒癮，所以永遠都像活在自己的世界裏。（陳智良攝））

成長缺乏安全感

她解釋︰「因為我很缺乏愛及安全感，所以長大後，便很想給自己的小朋友多一點愛。我知道小朋友不喜歡被人逼他服從父母，所以我不會逼他，我會給他自由發展。」

溫碧霞於2000年跟從事投資業務的富商何祖光結婚，婚後未有生育。2010年，她和丈夫收養了一名在內地火車站被遺棄的孤兒，取名Xavier，把他視如己出，至今他已10歲了。

Irene說，她和兒子常常傾談，大家的關係如知己般。「他都幾似我，很有自信、很聰明，也頗有藝術細胞，做事投入。」談起養子，她就笑得燦爛。

▲ 溫碧霞自言她和養子經常談心來維繫感情。（取自溫碧霞Instagram）

不抗拒演老角

53歲的溫碧霞是公認凍齡女神，今日依然保持着90年代《火玫瑰》「海潮」的少女風性感打扮，纖瘦身材人艷羡。

問她有何秘訣？她答得認真︰「最重要是，我的感情世界、對工作的態度、對理想的追求等，從來沒有變過。我不會因為年紀大了而改變我的打扮，由15歲至今，我對美麗的追求都是一樣。這個信念，令我可以保持着今日的模樣。」

▲ 溫碧霞說做瑜伽keep fit，已成為她多年來的生活習慣。（取自溫碧霞Instagram）

記者：胡慧雯

髮型︰Ken Ng（溫碧霞）、Kay Tsang（陳漢娜）

化粧︰Kay Tsang（陳漢娜）

場地︰英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）