連詩雅許靖韻李靖筠互爆失戀往事　Shiga自揭《到此為止》感情秘密【有片】

▲ 連詩雅許靖韻李靖筠合唱多首情歌。（圖片：EEG）

樂壇新人許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）的網上音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，近日請來連詩雅（Shiga）擔任嘉賓，今集的主題是「失戀虐心情歌夜」，三人唱出《到此為止》、《春秋》、《痛愛》等失戀時必聽的歌曲。



三人首先合唱Shiga的《到此為止》，Shiga直言自己一直對這首歌最有感覺，因為年輕時對愛情很有憧憬，失戀時特別難過。

當時她寫了一封英文信，再交給填詞人林若寧，歌詞是自已對前任想說的最後一番話，意義很深。

Angela自爆上次因失戀而極為傷心已是初戀的時候，立刻被Gladys及Shiga揶揄「之後都係她『飛人』，所以好灑脫！」

三人又分享自己面對失戀時的處理情感方法。Angela是散心派，會找朋友陪伴自己，而Shiga和Gladys則是「獨自傷心派」，兩人都會聽失戀情歌，沉醉傷心的情緒，更指如一直在傷心情緒，很快就會習慣，Angela不能茍同地表示：「我會癡線！」



失戀後最怕面對觸景傷情，Angela提起讀書時代在分手後會故意避開以往兩人常走的路。

Shiga指自己會避免到對方常出現的地方，卻永遠在自己最醜樣，沒有打扮時與前任不期而遇。Angela笑道如自己打扮漂亮，就可以立刻過去給他下馬威。



進入遊戲環節，Angela今次終於擺脫遊戲黑洞之名，在Siri估歌仔中估中6首歌，成為大贏家。而Shiga則為大輸家，懲罰竟是宣傳自己的新歌和新電視劇，溫馨結尾。