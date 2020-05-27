【生活智慧】小孩去洗手間狂扯廁紙大嘥鬼　慳家媽媽一個動作減少用量獲網民大讚

▲ 外國有媽媽分享一個簡單的動作，能有效地減省廁紙用量。

早前疫情下出現廁紙「盲搶炎」，廁紙慳得一格得一格。雖然現時廁紙供應充足，但大家都要環保，減少廁紙用量。外國有媽媽大呻小朋友去廁所瘋狂扯廁紙，於是想出一個簡單的動作，有效地減省廁紙用量。有關方法在網絡媽媽群瘋傳，發現原來有不少媽媽一直用此方法，大讚有效。

據英國《Metro》（都市報），有媽媽在facebook群組「Mums Who Budget & Save」發帖，她表示停課期間，孩子留在家中，家中的廁紙用量消耗得相當快，為了節省使用量，她分享了一個小秘技，只要一個簡單動作即可。

按扁壓一壓廁紙

將廁紙裝上廁紙架前，先按扁壓一壓廁紙，令圓滾滾的廁紙呈現扁平的形狀，目的是令拉扯廁紙時，轉動的速度減慢及不順暢，變相不會輕易及順手拉扯出大量廁紙，只會取足夠的份量。

不過，此方法有限制，如果家中的廁紙架的中軸呈圓筒形，而非扁身或幼身條狀，裝上的廁紙筒芯就必須是圓形，按扁了就難以裝在架上，不能用此小技巧了！

▲ 按扁廁紙去減少使用量有限制，廁紙架的中軸要扁平或幼身。（圖片︰Mums Who Budget & Save Facebook）

網民媽媽好評

許多網民媽媽大讚此技巧很實用，尤其家有年幼孩子，難以當刻教他要環保不做「大嘥鬼」，只能用小技巧控制孩子使用廁紙的份量。有媽媽表示一早使用這方法多年，家人真的會不自覺地使用過多廁紙，此方法能減少使用不必要的廁紙。另外其他網民留言︰「孩子只會一直拉動廁紙直至沒有為止，我一定要試試」、「長知識」等。

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責任編輯︰王明芳