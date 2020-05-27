【幼兒濕疹】濕疹潤膚乳含礦物油或致癌　護士媽媽：看清成分嚴選純天然產品

▲ 小朋友有濕疹，使用潤膚乳要看清成分。（iStock圖片）

大魚媽為前公立醫院資深護士，對各款藥膏都有所認識，而且用了好多年。大家看醫生時，醫生都會開Aqueous cream 和emulsifying ointment，今日同大家分析一下：

Aqueous Cream 有些人會叫冷霜、A cream等，是傳統的潤膚乳，質感柔滑，有水、油兩種主要成份，水份較多，質感較稀 。Emulsifying Ointment 有些人會叫豬油膏，是軟膏，油性較多，水份較少，質感厚，鎖水功能較冷霜強。

兩種護膚品成份類似，都加入石蠟（paraffin）這種石油副產品為主，石蠟paraffin 分為石蠟paraffin wax和液態石蠟liquid paraffin 。

石蠟paraffin wax是固態高級烷烴混合物，可由天然或人造石油的含蠟餾分用冷榨或溶劑脫蠟、發汗等方法製得。 石蠟通常是白色、有輕微氣味的蠟狀固體，它不溶於水。液態石蠟liquid paraffin 有時會叫作礦物油或石蠟油，指的是從礦物源、特別是石油分餾物中提取的任何一種無色無臭的高級烷烴。

所以，你們見到成份表裡的paraffin , liquid paraffin, paraffin jelly, hydrocarbon , saturated hydrocarbon, petrolatum, petroleum jelly, petroleum, petroleum jelly, multi-hydrocarbon⋯⋯簡單來說，都是石油提煉品。

Aqueous Cream 和Emulsifying ointment的安全性：

2015年，德國消費者組織Stiftung Warentest 分析含礦物油的護膚品，發現這些產品含高濃度的Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons (MOAH) ，當中Vaseline 含最高濃度的 MOAH (9%)。另外，歐洲食物安全局The European Food Safety Authority 認為MOAH有致癌性。所以Stiftung Warentest 提醒不應張Vaseline用於唇膏等產品。

世界衛生組織將未精製或低度精製的礦物油分類為1類致癌物。而高度精製的礦物油則被分類為3類致癌物，即不被視作致癌物，但沒有充分證據證明其不具致癌性。

Paraffin自石油蒸餾物中取得，雖可增加溼潤感，但無法直接改善乾燥受損的肌膚。對於礦物油是否傷害肌膚眾說紛紜，但可以確定的是，不純的會引起過敏及致痘性，而已經處於傷害或敏感性膚質者應避免使用。

礦物油品級越高純度越好，對肌膚也就更安全，提煉過程做得不好，沒把有毒物質抽走，隨時會刺激皮膚瑞爾黑變病（Riehl’s melanosis）就是其中一種因石油合成物護膚品所引起的皮膚病，病人面部皮膚輕度瘙癢、紅斑，以後發生色素沉着整體變黑。

另外，要小心部分Aqueous cream 含有 sodium lauryl sulphate （SLS）、柔軟劑和防腐劑。

SLS中文譯作十二烷基硫酸鈉，可以簡單理解為一種穩定劑，如在潤膚膏加入SLS會令質感變滑，在沐浴露加入SLS會起發泡作用。但加入SLS的潤膚膏會為皮膚帶來反效果，破壞油脂層令皮膚愈來愈差，濕疹患者有機會對SLS過敏，他們使用含SLS的護膚產品後，皮膚敏感情況嚴重，徵狀包括：痕癢、脫皮、紅腫。

一種被廣泛應用於護膚品、化粧品，甚至食品的防腐劑是Parabens（對羥基苯甲酸酯），Parabens類防腐劑常用於水性劑型中，包括乳液、洗面產品等，但由於屬高度致敏原，皮膚乾燥、濕疹患者及有傷口人士並不建議使用，或致痕癢、紅腫及發炎。

甲基異噻唑啉酮（MIT）另一類常見防腐劑，歐盟化妝品和非食品科學委員會在2014 年，根據對現有數據及研究結果的評估，認為有充分的證據證明使用含MIT的駐留類化妝品和接觸性過敏、過敏性接觸皮炎有關聯，認為在駐留類化妝品中禁止使用防腐劑MIT。

Dimthicone（聚二甲基矽氧烷）是常見於護膚品中的柔軟劑，僅停留在皮膚表面，不會被吸收，但有機會堵塞毛孔，令暗瘡惡化。

總結，市面上的護膚用品大多和以平價的paraffin製造，其安全性並未有一致評論。另外由於工廠大量製作，會加入防腐劑、穩定劑於護膚品，為了讓質感更佳會加入添加劑、柔軟劑等。而這些都是我們身體不必要的，所以大魚媽會嚴謹選擇護膚品，用純天然成份的護膚品。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

大魚媽與女兒對抗濕疹之路，請按【下一頁】。

【幼兒濕疹】心痛女兒濕疹抓癢流血 前護士媽媽自製潤膚膏勤保濕【附教學】

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2