【賭王離世】猷君反駁賭王離世分「燊」家　剖白與爸爸一輩子未完成的遺憾

▲ 何猷君曾反駁生孩子是為了分更多身家。

賭王何鴻燊昨日於香港養和醫院離世，享壽98歲。何鴻燊一生有4位妻子，膝下兒女成群，外界關注身家分配一事。而四房兒子何猷君去年與年長6年的內地名模奚夢瑤結婚，去年10月為賭王添首位男孫，然而事件引起網民熱議，指他生孩子是為了分身家，「又能分到一大筆遺產」。他其後於微博霸氣回應，「錢早就分完了」，更提及他與賭王一輩子未能完成的遺憾。

何猷君去年11月公開向太太奚夢瑤表白，「我愛小明，我愛我老婆！」不料，有網民留言嘲諷奚夢瑤生孩子是為了分身家，「讓四房分了一大筆！」何猷君嬲爆爆粗反駁說，「錢早就分完了，去看看新聞吧XX！」他更稱，「生了兒子，沒生兒子，我錢還是夠花的謝謝。」

▲ 何猷君與內地名模奚夢瑤去年誕下兒子何廣燊。（何猷君微博）

與爸爸一輩子未完成的遺憾

何猷君提及與爸爸何鴻燊的一段溫馨對話，指爸爸的身體在2019年開始轉差，當爸爸昏迷醒來後，曾向他表示，很想兩父子一起打網球。

他病倒第一次醒來，走不動了，我問他想做甚麼，他說想在有生之年跟我打一次網球。

由於爸爸的手已經不能舉起，猷君為了完成爸爸的心願，特別到網球店購買兒童用的球拍，

在養和醫院的走廊，他坐在一張凳子上，右手拿著網球拍跟我打人生第一個Rally。

▲ 何猷君經常探望在養和醫院休養的爸爸。（何猷君微博）

送招股書給爸爸作生日禮物

何猷君畢業於麻省理工大學（MIT），是家中的尖子代表，年僅23歲時，他已成為上市公司「創夢天地iDreamSky」（1119）的CMO（首席營銷官、Chief Marketing Officer），更在賭王97歲生日當天舉行上市發佈會，將人生首份招股書送給爸爸作為生日禮物，意義非凡。

▲ 何猷君年紀輕輕已成立自己的上市公司。（何猷君微博）

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責任編輯︰梁節儀