【新冠肺炎】港府周五刊憲就防疫抗疫基金受惠人士機構大部分資助豁免繳稅　

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情衝撃各行業，港府早前推出兩輪防疫抗疫基金提供支援，港府稱除部分措施所發放的基金款項沒有稅務後果外，其他措施涉及《稅務條例》所訂的稅務責任而需要課稅；而《豁免薪俸稅及利得稅（防疫抗疫基金）令》周五(29日)刊憲，就企業或個人獲防疫抗疫基金大部分財政資助或援助給予稅務豁免。

財庫局稱，為使相關企業或個人能充分受惠於基金的援助，除涉及一般商業活動而並非通過配對安排發放的款項，受惠方將可獲豁免就有關援助繳付利得稅及薪俸稅，當中可獲豁免繳稅的措施包括獲本地口罩生產資助計劃資助廠房設立外科口罩生產線、零售業資助計劃、持牌賓館資助計劃及旅行代理商資助計劃等。

部分獲資助或援助的措施，有稅務後果亦需要繳稅，包括根據本地口罩生產資助計劃接獲政府，或非政府團體的訂單所得的款項，及向推行美容院、按摩院及派對房間資助計劃的服務提供者支付的行政費等。

發言人稱，因應大部分納稅人開始就19/20課稅年度填交報稅表，《命令》於刊憲當日生效後，僱主及僱員在報稅表無需填報相關獲豁免徵稅的款項；如已遞交報稅表的企業或個人，可於《命令》生效後以書面通知稅務局以修改相關資料。

有關《命令》將於於6月3日提交立法會，進行先訂立後審議的程序；如基金推出進一步措施，政府亦將繼續採取相同原則提供稅務豁免。

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責任編輯：陳正怡