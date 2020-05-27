港大辦環球工程與商業雙學位課程　修讀生有機會到劍橋大學交流

▲ 香港大學工程學院與經濟及工商管理學院聯合開辦的「環球工程與商業課程」。（經濟日報資料圖片）

港大工程學院與經濟及工商管理學院聯合開辦的「環球工程與商業課程」，學生在完成5年課程後，將同時取得工學學士及工商管理學學士學位，畢業生有機會取得全球特許管理會計師兄（CGMA）的資格。

港大指，修讀「環球工程與商業課程」雙學位課程的學生，可以在二年級開始修讀港大商學院的主修課程，範疇包括 「企業開發、設計及創新」﹑「金融學」﹑「人力資源管理」﹑「資訊系統及分析」以及「市場學」等。

課程亦提供機會讓學生透過大學或學院參與國際交流生計劃，到劍橋大學、加州大學柏克萊分校、英屬哥倫比亞大學及日本東北大學等優秀學府學習。

工程學院新生遴選委員會主席黃建業教授表示，入讀課程的學生可透過參加國際交流生計劃到知名學府交流，參加不同的國際學生項目或比賽，到海外實習等以擴闊國際視野，他們有機會獲得2萬元獎學金。

港大說，工學學士課程得到香港工程師學會（HKIE）的專業認證，畢業生若完成英國特許管理會計師公會（CIMA）指定的必修科目，可獲豁免部分CIMA考試，有機會取得全球特許管理會計師兄（CGMA）的資格。

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記者：陳曉瑩