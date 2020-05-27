【疫市優惠】尖沙咀Holiday Inn推出完美假期特惠住宿計劃　每晚$1,000入住翻新客房兼享$1,000回贈嘆美食

▲ 尖沙咀金域假日酒店推出「完美假期」住宿計劃，以低至每晚1,000元優惠價入住全新裝修客房。（酒店提供）

香港疫情放緩，不少酒店都推出優惠住宿餐飲計劃。尖沙咀金域假日酒店（Holiday Inn）最近就推出「完美假期」特惠住宿計劃，低至每晚1,000港元優惠價入住全新裝修客房，並有1,000港元餐飲回贈，CP值極高。

位於彌敦道金域假日酒店，鄰近尖沙咀各大購物商場，地利位置極佳，shopping方便。近日酒店推出全新「完美假期」特惠住宿計劃，由即日起至9月30日顧客可以優惠價每晚1,000港元入住全新裝修的優尚豪華客房，並有1,000港元回贈，可用於酒店內各餐廳享用美食。

▲ 「完美假期」特惠住宿計劃包括1,000港元回贈，可在餐廳享用各款美食。（餐廳提供）

入住顧客更可延遲至下午6時才退房，讓大家善用酒店內的健身室及游泳池等設施，盡情體驗悠閒假期。

除短期體驗外，酒店更推出「長期住宿計劃」，可選短期及長期租約，如連續5天以上，就可以每晚490元的優惠價入住尊貴豪華客房。

而連續住宿10天或15天以上，則可以低至每晚460元入住優尚豪華客房或行政樓層客房，額外獲200元餐飲禮券，並享用一系列折扣優惠，如餐飲75折、乾洗半價及迷你酒吧半價等。

另每日可加88元享用1位自助早餐，或每人每晚多加100元升級使用行政會所設施，包括免費早餐、會所飲料、小食及餐前雞尾酒等。

▲ 酒店內的Bistro on the Mile咖啡廳，供應semi-buffet式的美食。（餐廳提供）

酒店由即日起至6月30日亦推出680港元的「在家工作」酒店住宿計劃 ，包括1晚住宿連雙人早餐及免費享用行政會所設施，同樣吸引。

金域假日酒店

地址︰尖沙咀彌敦道50號

電話︰2315 1001

備註︰客房必須於3日前預訂；需另加一



記者︰黃依情